新聞眼／不在籍投票露曙光 怕綠拖字訣

千呼萬喚之下，全國性公投電子連署系統明天終於要上線了。下一步，藍白立委的重要目標，就是推動「不在籍投票法」完成立法。但光是建置公投電子連署系統，民進黨執政下的中選會就可延宕六年，殊難想像，「不在籍投票」之路還有多遙遠。

立法院二○一七年修正公民投票法，賦予全國性公投電子連署的法源，相關系統也在隔年底就建置完成；但幾年來，中選會一再以資安等各種理由，未能讓電子連署盡快上路。這樣的行政效率，朝野立委都看不下去；如今，終趕在五二○新舊任政府交接前遞出成績單。

雖然公投電子連署系統的上路，對提案領銜人是一大福音，可減少作業成本、增加連署速度。但是，公投法二○一九年「修惡」後，公投日被限縮為每兩年辦理一次，自此再無公投過關；公投與選舉日已經脫鉤，電子連署對於投票率的提升，實質助益並不大。

然而，公投電子連署系統正式上線，其實也代表「不在籍投票」露出曙光。亦即，可透過網路、科技，讓不在戶籍地的選民可於投票日行使選舉權，技術層面將不再是問題。本屆新國會，藍白立委也早就宣示推動「不在籍投票法」。

只是， 目前民進黨仍反對「不在籍投票」。中選會主委李進勇則表示，先從「對事情的公投」開始，並從「移轉投票」先行，實施順利有經驗後，再擴大到其他不在籍方式。此說法看似循序漸進，就怕再使出「拖」字訣。

光是一個系統上路，一拖就是六年。號稱獨立機關的中選會，如果無視民意，卻屈從民進黨「黨意」，確實令人擔憂，從公投電子連署到「不在籍公投」，再到「不在籍投票」，是否還要再拖六年？甚至Ｎ個六年？