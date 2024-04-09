全台逾50年老屋百萬戶 藍委籲強制健檢 危屋強制都更

花蓮地震震出老屋問題。據內政部統計，全國半數房屋屋齡超過卅年以上，而五十年以上老屋有一一一萬戶，國民黨立委黨團憂心如果雙北發生大地震，恐超過四千戶倒塌，呼籲中央強制健檢，針對危屋強制拆除、都更，並對老舊建築的耐震度檢測給予補助。行政院長陳建仁昨表示，台灣處於地震頻繁地區，政府一直很注意危老建築的都更，「都更三法」通過至今已核准四千多件，中央會繼續與地方及民間一起努力把危老都更的工作做得更好。

國民黨立委王鴻薇表示，危老或都更都適用「時程獎勵」，鼓勵愈早做得到容積獎勵愈高；不過「危老重建條例」獎勵今年五月後將由最早的百分之十降至百分之一，沒了誘因如何加速危老重建？她說，二○一九年都更有時程獎勵，前五年可拿到百分之十容積獎勵，五年後只剩下百分之五，包括畫定都更區域及未畫定都更區域，政府若要繼續鼓勵民眾危老都更一定要修改法規，重視房子又老又舊的事實，全面檢驗危老建築，提供民眾相關檢驗補助。

陳建仁昨天出席第廿二屆金馨獎頒獎典禮受訪表示，政府二○一七年到二○一九年通過「都更三法」就是希望對危老都更加著力，該法通過至今已核准四千多件。

另外，針對在野黨提出修正預算法方向，陳建仁認為台灣地震頻繁，除了要做好事先防範準備，也須在災變發生時第一時間就提供足夠救援和協助，有好的預算編列機制才能讓政府因應各項可能產生的緊急應變並及時做出必要作為。