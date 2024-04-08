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蘇治芬提告誹謗維護名譽 黃國昌反嗆「放馬過來沒有在怕」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照

民進黨前立委蘇治芬今天說，她要對民眾黨立委黃國昌提出告訴，黃國昌透過臉書表示，不知道對方要提告什麼，還說是在抹黑光電政策，可以去問問那些民進黨人濫訴的下場，「想要用提告恐嚇我，完全沒用，儘管放馬過來，我沒有在怕！」

蘇治芬晚間在臉書指出，自己長年站在打擊雲林黑金的最前線，黃國昌卻在臉書以「蘇治芬的黑金」為標題發文，為了選舉顛倒黑白，不論是非，實在是荒謬至極，更指控她替麥寮鄉前鄉長許忠富「圍事」、為蔡英文總統模糊焦點，公共事務可以評論，但不代表可以為了特定的政治意圖，肆意誹謗他人，個人名譽必須維護。

黃國昌回應，自己說的都是事實，不知道是要告什麼，「更可笑的是，蘇治芬還說我在抹黑光電政策」，蔡總統如果覺得許忠富、蔡宗融這些民進黨權貴，他們這樣惡搞很棒，那就大方站出來為政策辯護，而不是躲在打手背後，噤聲不語。

黃國昌還說，蘇治芬可以去問問，那些民進黨人濫訴的下場，「想要用提告恐嚇我，完全沒用，儘管放馬過來，我沒有在怕！」

民進黨 蘇治芬 黃國昌

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