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國海院建置浮標系統！海巡署推無人機隊 助確保海域安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長陳建仁（前左三）、基隆市長謝國樑（前左二）等人今天到基隆大武崙海岸，透過望眼鏡觀看海面的監測站浮標，期許有助提升航運安全、海上救難的情境預測和決策參考。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（前左三）、基隆市長謝國樑（前左二）等人今天到基隆大武崙海岸，透過望眼鏡觀看海面的監測站浮標，期許有助提升航運安全、海上救難的情境預測和決策參考。記者邱瑞杰／攝影

行政院長陳建仁今天到基隆大武崙海岸，聽取國家海洋研究院長陳建宏簡報「向海致敬──海洋遊憩安全監測資訊系統」。陳建仁說，監測資訊有助掌握海洋環境變化，提升航運安全、海上救難的情境預測和決策協助，並轉化成提供民眾知海、近海及進海的資訊。

行政院海洋委員會表示，2020年起推動向海致敬政策，國海院創建「海洋遊憩風險資訊平台GoOcean」，提供民眾在基隆、宜蘭、恆春及澎湖4個示範海域環境資訊，以及各類海域遊憩活動能力分級建議，培養民眾責任自主觀念，GoOcean 網站民眾查詢人數已達92萬人次。

陳建仁今和海委會主委管碧玲、基隆市長謝國樑陪同，聽取陳建宏簡報浮標監測站及無人機即時影像海域安全系統運作情形。

管碧玲指出，為確保海域平安，國海院建置浮標系統及岸基雷達等系統，海委會以基隆先導，未來規畫台南安平海岸為基地，進行與海洋遊憩安全相關的示範型實驗計畫，為我國下一代的海域安全網建構現代化的應用科技能量。海巡署也試辦以無人機輔助執行勤務，運用旋翼型無人飛行載具「滯空停旋」功能，投入於治安偵巡、救生救難及環境監控等岸海勤務輔助。

陳建仁說，藉由部署海洋浮標及錨定潛標，未來引進自主式載具等先進監測系統，可及時掌握海洋環境變化，提升航運安全、海上救難的情境預測和決策協助。

陳建仁表示，這些海洋資訊也可轉化成民眾容易理解的即時風險資訊，提供民眾知海、近海及進海的資訊，海洋科研調查成果，也可提供農業部、交通部、經濟部及國科會等單位應用，共同建構健康永續的海洋國家。

行政院長陳建仁今天到基隆市大武崙海岸，視察海委會設置的浮標監測站，期許有助提升航運安全、海上救難的情境預測和決策參考。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今天到基隆市大武崙海岸，視察海委會設置的浮標監測站，期許有助提升航運安全、海上救難的情境預測和決策參考。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（右二）、基隆市長謝國樑（右一）等人今到基隆大武崙海岸，聽取海巡署簡報運用無人機偵巡、救生救難及環境監控執行情形。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（右二）、基隆市長謝國樑（右一）等人今到基隆大武崙海岸，聽取海巡署簡報運用無人機偵巡、救生救難及環境監控執行情形。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到基隆市大武崙海岸，聽取國家海洋研究院解說浮標監測站運作情形，期許有助提升航運安全、海上救難的情境預測和決策參考。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到基隆市大武崙海岸，聽取國家海洋研究院解說浮標監測站運作情形，期許有助提升航運安全、海上救難的情境預測和決策參考。記者邱瑞杰／攝影

管碧玲 陳建仁

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