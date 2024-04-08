快訊

身高不及160公分與女消防員絕緣？ 憲法法庭今公告延後宣判

中風兒「救命錢」拿不回！天王星受災婦獲捐10萬 緊握現金哽咽道謝

影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導
立法院長韓國瑜（右三）今晚返回雲林到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪（右四）站台。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜（右三）今晚返回雲林到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪（右四）站台。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，2處雲林大票倉被視為2026雲林縣長前哨戰，立法院長韓國瑜今晚返回雲林，到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪站台，韓國瑜說，麥寮的未來充滿希望，現在的鄉長非常重要，許志豪當選，國民黨立委與雲林縣長張麗善都會是許堅強後盾，幫助麥寮打拚。

麥寮前鄉長蔡長昆因涉買票遭判當選無效，4月13日補選一役被地方視為2026縣市長選舉前哨戰，獲國民黨徵召的許志豪，已獲黨主席朱立倫2次助選，今晚在麥寮拱範宮的造勢活動，國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、謝龍介及立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善都到場力挺。

張麗善說，為何麥寮鄉這次的選舉這麼重要？因為所有的補選都是因為當選立委，只有麥寮是因為鄉長賄選定讞補選，拜託大家不要重蹈覆轍，不要買票、賣票，麥寮鄉是全國第5年輕的鄉鎮，甚至人口因為就業機會自然成長，是非常有潛力、發展的鄉鎮，未來要靠麥寮港口連結國際，呼籲大家選賢與能。

韓國瑜說，他拜拜時看到廟內寫著國泰民安、風調雨順，政府最大的官是總統，最小的是村里長，鄉鎮長夾在中間，國不泰民不安，整個鄉裡面不安寧是鄉長的責任，許志豪做過代表會副主席、議員，許已提出政見，未來麥寮鄉的建設還要拜託縣長跟立委，就像中醫針灸一樣，通者不痛、痛者不通，沒有縣府配合，許有三頭六臂都沒有辦法。

韓國瑜說，許志豪要讓快速道路接國道1號，打開麥寮交通任督二脈，麥寮近年人口成長，未來充滿希望，他今天力挺許志豪做麥寮鄉長，代表韓國瑜、張嘉郡、許宇甄、丁學忠、謝龍介、張麗善都會是他的後盾，幫助麥寮打拚。

立法院長韓國瑜（右三）今晚返回雲林到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪（右四）站台。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜（右三）今晚返回雲林到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪（右四）站台。記者蔡維斌／攝影

鄉長 雲林 韓國瑜

延伸閱讀

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

苗栗市長補選牽動2026 「戰貓」蕭美琴、「禿子」韓國瑜隔空較勁

傳藍委不滿韓國瑜 民進黨團：議事中立是院長的職責

影／韓國瑜「台灣地區」用語惹議 邱太三：用語不精準不用太計較

相關新聞

罷免謝國樑提議書送進中選會 基市府回應：專心拚市政

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」團隊表示，今天已把罷免提議書等文件送進中選會後，馬上展開罷免案第2階段宣傳作...

黃子佼持有多部未成年不雅片 朝野立委喊修法加重刑責

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，而檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，引發藝人賈永婕、隋棠、小...

影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，2處雲林大票倉被視為2026雲林縣長前哨戰，立法院長韓國瑜今晚返回雲林，到麥寮拱...

影／卓榮泰是新閣揆熱門人選？ 蕭美琴：賴副總統適當時間會對外說明

民進黨總統當選人蕭美琴今天到苗栗參加活動，媒體詢問有關新內閣人事，及是否有被徵詢意見，蕭美琴強調，總統當選人賴清德都有些...

影／蕭美琴手作飯團談團結 力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁

民進黨副總統當選人蕭美琴今天力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁，蕭美琴以飯團為例喊話團結，並以從政過來人經驗，強調女性常常會被...

蔡英文卸任後英系何去何從？ 成「邁盟」機會低、變「賴系」不衝突

總統蔡英文即將卸任，高雄市長陳其邁會否承接「英系」勢力變成「邁盟」，成為民進黨內部討論焦點。有綠營派系人士說，目前來看，陳其邁對成立「邁盟」成為黨內新勢力興趣缺缺，賴清德又已公開宣示「退出新潮流」，「英系」自認是「御林軍」，若賴清德執政後自認是「賴系」，並不衝突。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。