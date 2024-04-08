影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，2處雲林大票倉被視為2026雲林縣長前哨戰，立法院長韓國瑜今晚返回雲林，到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪站台，韓國瑜說，麥寮的未來充滿希望，現在的鄉長非常重要，許志豪當選，國民黨立委與雲林縣長張麗善都會是許堅強後盾，幫助麥寮打拚。

麥寮前鄉長蔡長昆因涉買票遭判當選無效，4月13日補選一役被地方視為2026縣市長選舉前哨戰，獲國民黨徵召的許志豪，已獲黨主席朱立倫2次助選，今晚在麥寮拱範宮的造勢活動，國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、謝龍介及立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善都到場力挺。

張麗善說，為何麥寮鄉這次的選舉這麼重要？因為所有的補選都是因為當選立委，只有麥寮是因為鄉長賄選定讞補選，拜託大家不要重蹈覆轍，不要買票、賣票，麥寮鄉是全國第5年輕的鄉鎮，甚至人口因為就業機會自然成長，是非常有潛力、發展的鄉鎮，未來要靠麥寮港口連結國際，呼籲大家選賢與能。

韓國瑜說，他拜拜時看到廟內寫著國泰民安、風調雨順，政府最大的官是總統，最小的是村里長，鄉鎮長夾在中間，國不泰民不安，整個鄉裡面不安寧是鄉長的責任，許志豪做過代表會副主席、議員，許已提出政見，未來麥寮鄉的建設還要拜託縣長跟立委，就像中醫針灸一樣，通者不痛、痛者不通，沒有縣府配合，許有三頭六臂都沒有辦法。