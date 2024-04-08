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影／蕭美琴手作飯團談團結 力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨副總統當選人蕭美琴（左）以飯團為例喊話團結，力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁（右）。記者范榮達／攝影
民進黨副總統當選人蕭美琴（左）以飯團為例喊話團結，力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁（右）。記者范榮達／攝影

民進黨副總統當選人蕭美琴今天力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁，蕭美琴以飯團為例喊話團結，並以從政過來人經驗，強調女性常常會被低估，女性就是要比別人更有韌性、更努力，徐筱菁也是帶著這個歷練要做更多事情。

民進黨性平部今天下午在苗栗市玉華里辦理「我們一起在路上」工作坊，30多名婦女參加，並分享參與公共事務經驗及心聲，蕭美琴、徐筱菁一起體驗手作飯團，蕭美琴說，飯團象徵團結，每一粒米都要包進去，如果散掉就會孤苦無依，所以團結才會有飯團。

此外，飯團有各種形狀、類型，象徵女性多元化在各個角落，但以過來人的經驗，女性常常會被低估，因此就是要比別人更有韌性，尤其從政過程面對困境、障礙、壓力跟挑戰，同時要更能吃苦，才能展現能力，徐筱菁也是帶著這個歷練要做更多事情，服務苗栗市民。

蕭美琴說，台灣女性從政路上走了很久，過程也不容易的，過去很多前輩也衝過玻璃天花板，現在有力量栽培下一個世代從政者，徐筱菁的政見涵蓋各個面向，不僅很用心，還有一顆溫暖的心，同時有很強執行力，希望鄉親支持。

天花板 民進黨 蕭美琴

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