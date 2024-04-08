南機場都更談多年仍卡關 蔣萬安4面向 提高住戶意願

花蓮強震震出南機場的窳陋問題，除309巷連棟整宅，這次307巷十連棟也被列為黃單建築。北市府明天晚間將到南機場舉辦都市更新說明會，不過外界質疑，南機場都更談多年仍卡關，市長蔣萬安今受訪提到四個方向，表示進入大都更時代，都市更新是一個使命，不僅是口號，希望透過更大力道的都市更新政策，讓民眾進行各種都市更新，這不僅是居住正義，也是居住安全。

蔣萬安說，第一，北市府會專案審查透過都市更新委員會審議，讓更多的容積獎勵，提高民眾都市更新意願；另外，也要將防災思維導入居住生活，防災士、防災風水師要融入日常生活當中；還有社區防災體系的建立，也必須即刻進行必且擴散開來；另外，希望台北市各區要進行全面說明，結合議員、里長力量，讓住戶更熟悉了解相關的都市更新政策。

至於如何加大都市更新力道？蔣提到，市府去年10月推出的防災行都更、整宅專案，容積獎勵已經到兩倍，未來只要經過都市更新委員會審議通過，不受法定容積兩倍上限的限制，專案審查都可以用容積獎勵提高住戶意願。

蔣萬安今天到內湖明湖國小視察翻轉上下課的執行狀況，對於南機場都更談了多年仍卡關，蔣坦言，南機場都更談了非常多年，市府去年開始也推出都市更新政策，到今天一共有八箭，其中去年10月推出整宅專案、防災型都更，希望加大力道推動都市更新。

蔣說，明天的說明會，不僅希望是政策說明，更重要希望加速推動速度，尤其現在天災地震突然發生，防災型都市更刻不容緩，希望透過各種政策手段，讓住戶提高意願，加入都市更新。

由於目前南機場住戶現況，是樓上住戶害怕又有地震希望加入更新，不過一樓希望營業不願都更，意見不同怎解決？蔣萬安說，明天晚上的說明會，會再度與住戶溝通都市更新的方案及程序，希望加速都市更新時程。