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賴清德言論自由日籲「慎防認知作戰」 廖元豪反質疑：限制言論自由？

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
賴清德在臉書表示，每年的4月7 ，都會紀念鄭南榕先生、紀念言論自由日，藉此深化台灣的民主，彰顯言論自由的價值。總統當選人賴清德。圖／聯合報系資料照
賴清德在臉書表示，每年的4月7 ，都會紀念鄭南榕先生、紀念言論自由日，藉此深化台灣的民主，彰顯言論自由的價值。總統當選人賴清德。圖／聯合報系資料照

4月7日是言論自由日，總統當選人賴清德呼籲國人共同守護言論自由，不讓假訊息、認知作戰破壞台灣！

賴清德在臉書表示，每年的 4 月 7 日，都會紀念鄭南榕先生、紀念言論自由日，藉此深化台灣的民主，彰顯言論自由的價值。

賴清德說，35 年過去，即便走過威權，現今的台灣仍受到區域霸權的威脅，以及各種假訊息及仇恨言論的影響，不僅侵害我們的民主體制，當面對緊急災害時，錯假資訊的傳播，更可能造成不必要的恐慌。因此他提醒在守護言論自由的同時，也要慎防資訊作戰。賴清德認為，透過理性討論、擴大社會溝通，建立獨立思考習慣，讓全民具有分辨錯假訊息的能力，才能真正建立台灣社會的韌性，共同團結抵抗虛假訊息、認知作戰。

賴清德強調，未來會持續守護台灣的言論自由，政府也會極力確保各項資訊的正確性，讓台灣的民主之路能夠越走越穩，成為一個更堅韌的國家。

賴清德在臉書表示，每年的4月7日，都會紀念鄭南榕先生、紀念言論自由日，藉此深化台灣的民主，彰顯言論自由的價值。圖／截自總統當選人賴清德臉書
賴清德在臉書表示，每年的4月7日，都會紀念鄭南榕先生、紀念言論自由日，藉此深化台灣的民主，彰顯言論自由的價值。圖／截自總統當選人賴清德臉書

年初剛卸任馬英九基金會董事的政治大學法律學系副教授廖元豪，則是質疑在紀念鄭南榕的「言論自由日」，準總統賴清德怎麼發表了一篇旨在限制言論自由的大文？

廖元豪說，言論自由不就是要保障離經叛道、批評政府、眾人皆曰可殺的、不愛國的......言論？然後賴清德在乎的是國家安全？空洞的國家安全，就是限制、剝奪言論自由最常見的藉口。

廖元豪在臉書指出，當年國民黨就是用賴準總統的這種觀點，來看言論自由，來評價鄭南榕的言論。

廖元豪說，賴準總統如果只是在乎鄭南榕為臺獨而犧牲的精神，那這一天就不該叫做「言論自由日」，而是「台灣獨立先驅紀念日」。

廖元豪認為，當年鄭南榕雖然曾經對著朱高正說「我代表臺灣人打你」並且掌摑朱高正，但他所辦的《自由時代周刊》至少在統獨省籍上，是可以很多元的。

聚傳媒

言論自由日 賴清德 鄭南榕

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