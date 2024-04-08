黃子佼持未成年不雅片 陳建仁：兒少性剝削絕對零容忍
藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像，又傳曾性侵未成年少女。行政院長陳建仁今表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是「絕對零容忍」。
陳建仁今天出席第22屆金馨獎頒獎典禮，會前受訪時表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是絕對零容忍，去年全面修正性平三法、加強通報機制，相關部會完成相關執法修訂，今年新制已經上路。
陳建仁表示，性影像處理中心與相關平台合作，按照法規，性影像上網後若未即時下架，將開罰新台幣6萬元到60萬元，如境外業者不理會可直接採取封網處置作為。
陳建仁指出，將加強校園內的性平教育，讓學生理解要勇敢說不，不要在他人勸誘之下進行性影像的給予，以免造成自身傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言