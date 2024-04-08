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黃子佼持未成年不雅片 陳建仁：兒少性剝削絕對零容忍

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像，又傳曾性侵未成年少女。行政院長陳建仁今表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是「絕對零容忍」。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像，又傳曾性侵未成年少女。行政院長陳建仁今表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是「絕對零容忍」。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像，又傳曾性侵未成年少女。行政院長陳建仁今表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是「絕對零容忍」。

陳建仁今天出席第22屆金馨獎頒獎典禮，會前受訪時表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是絕對零容忍，去年全面修正性平三法、加強通報機制，相關部會完成相關執法修訂，今年新制已經上路。

陳建仁表示，性影像處理中心與相關平台合作，按照法規，性影像上網後若未即時下架，將開罰新台幣6萬元到60萬元，如境外業者不理會可直接採取封網處置作為。

陳建仁指出，將加強校園內的性平教育，讓學生理解要勇敢說不，不要在他人勸誘之下進行性影像的給予，以免造成自身傷害。

性侵 性騷擾 陳建仁

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