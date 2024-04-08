修預算法衝擊救災？陳建仁：有特別預算才確保國人安全

立法院國民黨團、部份國民黨立委主張修正預算法第83條、84條，被民進黨立委批評將影響到花蓮救災。行政院長陳建仁今天表示，行政院尊重立法院對預算的審查，以及監督工作，但也強調說，有特別預算才能在第一時間確保國人的生命財產安全。

陳建仁上午出席第22屆金馨獎頒獎典禮，對0403花蓮大地震後續救災接受媒體訪問時表示，花蓮大地震是自921地震以來最大規模的一個地震，行政院對地震所造成的傷亡和財損，都感到相當難過，也在第一時點就對這些震災地區，中央、地方，還有民間一起來合作，做好震災的搶救，以及復建的工作，其表現也得到國際上的肯定。

陳建仁指出，對於震災發生以後的處理，政府必須要相當謹慎，因為台灣地處在地震頻繁的地區，所以除了要做好事先防範準備之外，也需要在震災發生的時候，在第一時點就提供足夠救助的協助。

陳建仁舉例說，如基隆河整治計畫、易淹水地區的整治計畫，還有像是莫拉克颱風之後，為了要提供給災民足夠的生命跟財產上的維護，還有像新冠肺炎來了以後，必須要緊急採購疫苗等等，都需要在極短的時間內，就要有足夠的財源來做好相關的工作，所以他認為，預算編列實際上是相當的關鍵。陳建仁說，有好的預算編列機制，才能夠因應各項可能產生的緊急應變所需要的各式各樣作為。

陳建仁說，行政院完全尊重立法院對於預算的審查、審議，還有監督的工作，但是他也強調說，現有的預算制度，特別是有這些特別預算的話，實際上才能夠在第一時點上，確保國人的生命財產安全，而且使大家也能夠更加地平安。