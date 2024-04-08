本周公布新內閣人事？陳建仁：完全尊重賴清德最後決定

有媒體報導，清明連假後，總統當選人賴清德將公布第一波內閣名單，傳國安會秘書長顧立雄接任新任國防部長的機率高。被問到是否有推薦留任的部會首長？行政院長陳建仁今受訪時表示，對於內閣的人事，完全尊重總統當選人賴清德最後的決定。

至於捷克媒體有報導揭露，副總統當選人蕭美琴在3月中旬訪捷期間，曾遭中國軍事外交人員跟車尾隨。陳建仁表示，外交部與捷克在進一步釐清當中，在這裡要特別感謝捷克對於蕭美琴訪問期間，提供全程維安與保護。

陳建仁強調，台灣會繼續與捷克以及理念相同的國家，繼續深化實質夥伴關係，讓我們跟東歐國家，與其他國家能有更好合作，讓台灣也讓全世界看得見。台灣會努力來維持台海，以及區域的和平穩定。