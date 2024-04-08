苗栗市長補選牽動2026 「戰貓」蕭美琴、「禿子」韓國瑜隔空較勁

苗栗市長補選大戰本周六投票，成為520前的指標戰役，藍軍有輸不得的壓力，綠營則是面子與裡子之爭。藍綠中央級大咖紛紛出馬輔選，準副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜分別在今天及周四造訪苗栗山城，「綠戰貓」PK「藍禿子」隔空較勁，將是2026年苗栗縣長選舉投石問路的前哨戰。

國民黨立委邱鎮軍從苗栗市長成功轉戰國會，4月13日登場的苗栗市長補選是2024大選延長賽，目前3位候選人包括1號無黨籍林志豪、2號民進黨徐筱菁、3號國民黨余文忠，倒數1周最後衝刺。3月底號次抽籤時，3人都不約而同訴求「跳脫藍綠」。

民進黨候選人徐筱菁今天下午將邀請蕭美琴參加手作分享活動，軟性訴求爭取中間選票；國民黨候選人余文忠則強打「縣長牌」，不僅獲得苗栗縣長鍾東錦力挺，苗栗市全市28名里長11日將於玉清宮廣場舉辦「選前團結之夜」，韓國瑜將站台輔選，藍營鐵票區勢在必得。

無黨籍林志豪過去曾是台灣民眾黨黨員，但因不滿黨內議員提名風波，決定退黨加入時代力量，2022年落選苗栗縣第1選區縣議員。

一場地方小補選卻驚動藍綠中央級大咖助選，政壇分析，國民黨有輸不得的壓力，苗栗市長選舉雖然長期是藍軍的天下，余文忠也占有組織等資源優勢，但這是鍾東錦當選後的首場地方選舉，余文忠如果順利接棒，這一勝將是鍾的政治勢力延伸，2026連任之路將更穩固，國民黨在苗栗的地盤也牢不可破。

民進黨則是面子與裡子之爭，2024總統大選，賴清德在苗栗縣得票位居第3名，民進黨2席立委也是全軍覆沒，輸得不好看，選後第一戰苗栗市長補選，徐筱菁有實力及機會一搏，蕭美琴來拉抬聲勢，徐如果攻破藍軍堡壘，將成2026年縣長的勝選指標；但若敗選，2026仍是一場苦戰。