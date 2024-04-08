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夏立言抵華府視導駐美代表處 華府僑領讚朱立倫改革

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言率團訪美，昨天晚間出席華府僑宴。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言率團訪美，昨天晚間出席華府僑宴。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言昨天飛美國抵華府，開展為期6天的馬拉松式拜會行程，與美國智庫、國會、以及行政部門的老朋友會面。據透露，多位華府僑領於餐敘期間，肯定黨主席朱立倫近期黨內改革路線，未來將繼續堅定支持國民黨，共同努力，讓更多海外華僑與年輕人支持黨改革。

國際事務部助理主任須予謙表示，夏立言於美東時間清晨5時飛抵華府，國民黨駐美代表秦日新率國際部助理主任沈正浩、須予謙接機，隨即聽取駐美代表處業務簡報。

須予謙指出，夏立言於華府的第一個行程，即代表朱立倫視導國民黨駐美代表處，夏立言轉達朱立倫對代表處去年協助安排侯友宜市長訪美的鼓勵，選後持續積極與美方各界對話，堅定貫徹國民黨「親美、友日、和陸」的外交路線。並於晚間出席華府僑宴。

夏立言感謝國民黨中央評議委員白越珠在越南出席重要活動，仍特別委請其妹白寶珠接待訪團。須予謙表示，夏立言轉達朱立倫對華府僑領長年支持中華民國和國民黨最誠摯的感謝，華府僑領不只在去年侯友宜訪美扮演關鍵角色，包括2024年總統與立委大選在內的每一場選舉，華府僑界一直是國民黨穩定的支持力量。

須予謙指出，多位華府僑領們於餐敘期間，表達對朱立倫近期黨內改革路線，與讓國民黨重回國會最大黨、成功推選立法院正副院長的讚賞，未來也將繼續堅定支持國民黨，讓更多海外華僑與年輕人支持國民黨改革。

國民黨 夏立言 華府

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