自然人憑證可線上連署 10日上路為公投

全國公投電子連署系統4月10日正式上路！中選會副主委陳朝建8日召開記者會表示，未來公投連署將採用「紙本連署」與「電子連署」雙軌並行的制度。中選會綜合規劃處處長張玳綺表示，民眾只要使用「自然人憑證」，輸入身分證字號及自然人憑證PIN碼，就能完成連署。

公投可線上連署

中選會於記者會現場示範連署系統的使用狀況，輸入身分證字號與自然人憑證PIN碼，點擊「我要連署」的按鍵後，系統就會顯示「公投案經連署後，將無法撤回或刪除資料，請確認是否連署本公投案」的提醒，再度確認後，就能成功連署公投案。

中選會表示，系統自10日開始正式啟動，也同時供民眾進行測試，並透過表單回饋意見。未來只要公投提案經審核，確認符合相關法規後，就能使用全國性公投電子連署系統。

僅限於連署使用

陳朝建表示，依據《公民投票法》與《電子簽章法》的規定，未來公投會採用「紙本連署」跟「電子連署」雙軌並行的制度。他說，萬一民眾出現紙本與電子重複連署的狀況，紙本連署也會進行查對，所以系統會自動勾稽，刪除重複連署的狀況。

至於未來公投連署通過後，未來投票是否也能使用電子系統，陳朝建表示，依據現階段的法律規定，公民投票還是需要使用傳統的投票方式，所以電子連署僅限於連署階段使用。

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