快訊

中職／安芝儇為吉祥物正名跳葉保弟應援曲 網：還是叫雞柳條

花蓮強震酒廠酒瓶震碎 30年紹興酒甕毀損損失慘重

夾鏈袋保鮮袋可重複使用嗎？ 品牌大廠提醒留意一重點

自然人憑證可線上連署 10日上路為公投

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中選會副主委陳朝建8日召開記者會表示，全國公投電子連署系統4月10日正式上路。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
中選會副主委陳朝建8日召開記者會表示，全國公投電子連署系統4月10日正式上路。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

全國公投電子連署系統4月10日正式上路！中選會副主委陳朝建8日召開記者會表示，未來公投連署將採用「紙本連署」與「電子連署」雙軌並行的制度。中選會綜合規劃處處長張玳綺表示，民眾只要使用「自然人憑證」，輸入身分證字號及自然人憑證PIN碼，就能完成連署。

公投可線上連署

中選會於記者會現場示範連署系統的使用狀況，輸入身分證字號與自然人憑證PIN碼，點擊「我要連署」的按鍵後，系統就會顯示「公投案經連署後，將無法撤回或刪除資料，請確認是否連署本公投案」的提醒，再度確認後，就能成功連署公投案。

中選會表示，系統自10日開始正式啟動，也同時供民眾進行測試，並透過表單回饋意見。未來只要公投提案經審核，確認符合相關法規後，就能使用全國性公投電子連署系統。

僅限於連署使用

陳朝建表示，依據《公民投票法》與《電子簽章法》的規定，未來公投會採用「紙本連署」跟「電子連署」雙軌並行的制度。他說，萬一民眾出現紙本與電子重複連署的狀況，紙本連署也會進行查對，所以系統會自動勾稽，刪除重複連署的狀況。

至於未來公投連署通過後，未來投票是否也能使用電子系統，陳朝建表示，依據現階段的法律規定，公民投票還是需要使用傳統的投票方式，所以電子連署僅限於連署階段使用。

【更多精采內容，詳見

中選會 公投 投票

延伸閱讀

電子公投拖6年上線 藍委轟擺爛多年白委稱動機可疑

即時短評／公投電子連署等6年 不在籍投票還要拖多久

遭中選會退件？罷免謝國樑4千件提議書被退回 核心成員：加1字即可送件

森林救火需三頭六臂 打火英雄現身說法

相關新聞

雲林麥寮鄉、虎尾鎮補選最後巷戰 「藍白強、綠弱勢」戰況超詭異

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，2處雲林大票倉被視為2026雲林縣長前哨戰，前縣長張榮味家族在兩區都有明確支持人...

苗栗市長補選牽動2026 「戰貓」蕭美琴、「禿子」韓國瑜隔空較勁

苗栗市長補選大戰本周六投票，成為520前的指標戰役，藍軍有輸不得的壓力，綠營則是面子與裡子之爭。藍綠中央級大咖紛紛出馬輔...

失聯星籍夫妻家屬連夜抵台 趕赴花蓮盼早日尋獲家人

在花蓮強震中失聯的新加坡籍夫妻Sim Hwee Kok（音譯沈惠國）、Neo Siew Choo（梁秀珠），搜救人員昨天...

黃子佼持未成年不雅片 陳建仁：兒少性剝削絕對零容忍

藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像，又傳曾性侵未成年少女。行政院長陳建仁今表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝...

修預算法衝擊救災？陳建仁：有特別預算才確保國人安全

立法院國民黨團、部份國民黨立委主張修正預算法第83條、84條，被民進黨立委批評將影響到花蓮救災。行政院長陳建仁今天表示，...

本周公布新內閣人事？陳建仁：完全尊重賴清德最後決定

有媒體報導，清明連假後，總統當選人賴清德將公布第一波內閣名單，傳國安會秘書長顧立雄接任新任國防部長的機率高。被問到是否有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。