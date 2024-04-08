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傳藍委不滿韓國瑜 民進黨團：議事中立是院長的職責

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨團今天舉行輿情回應記者會，吳思瑤（右）表示，民進黨團期待議長能夠在議事中立的原則下，好好地來主持議事。記者邱德祥／攝影
民進黨團今天舉行輿情回應記者會，吳思瑤（右）表示，民進黨團期待議長能夠在議事中立的原則下，好好地來主持議事。記者邱德祥／攝影

立法院韓國瑜擔任立法院長後傳因堅守議事中立原則，引發部分藍委不滿，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，主持議事中立原本就是立法院長的職責。民進黨立委洪申翰則表示，國民黨在選後成為國會最大黨，一直有暴發戶的心態，彷彿所有的遊戲規則就要繞著國民黨運轉，國民黨反而應該要檢討。

媒體報導過去對韓國瑜相當友善的立委陳玉珍，罕見在黨團群組中動怒，對此吳思瑤上午在民進黨團輿情記者會上表示，立法院在上屆會期就完成國會改革的修法，其中有一個很要要的條文，就是正副院長的議事中立原則，因此韓國瑜在立法院主持議事，領導立法院運作，需要秉持立法院內規規定的議事中立，這是院長的職責，至於國民黨團和韓國瑜在溝通上是不是有不順暢，或是彼此有什麼樣的誤解，這也都不在民進黨團置喙的範疇，民進黨在乎的是國會龍頭的院長需要超越黨派，應當秉持議事中立的原則。

洪申翰則表示國民黨真的覺得他們是國會最大黨，所以議事就要偏袒國民黨，就要議事不中立，國民黨選後一直有暴發戶的心態，即使國會席次沒有過半，但是卻認為所有的遊戲規則就要繞著國民黨運轉，這反而是比較令人詫異的，國民黨反而應該要檢討，真是是社會令人期待的嗎？

國民黨 立法院 韓國瑜

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