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黃國昌嗆蘇治芬踐踏麥寮民主 官商勾結替光電業者圍事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左）與立委候選人蘇治芬（右）在雲林虎尾舉行造勢晚會，蔡英文總統（中）出席力挺。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德（左）與立委候選人蘇治芬（右）在雲林虎尾舉行造勢晚會，蔡英文總統（中）出席力挺。記者黃仲裕／攝影

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雲林縣麥寮鄉長補選下周登場，民眾黨立委黃國昌今天說，2014年民進黨提名光電業者許忠富參選，透過與英系金主蔡宗融合作，直接把麥寮鄉四個區域提報為光電專區，再由蔡宗融攫取其中三個區域，地方沒有好的建設，違法的招待所愈蓋愈豪華，民進黨前立委蘇治芬大搞黑箱，現在竟然還有臉面談黑金。

黃國昌晚間在臉書發文指出，2014年民進黨提名許忠富參選麥寮鄉長，透過與英系金主蔡宗融合作，偷偷摸摸把麥寮鄉四個區域，提報為光電專區，爾後再由蔡宗融攫取其中三個區域，其中就包括蔡英文總統2021年出席剪綵的「天機太陽能電廠」。

黃國昌質疑，不顧鄉親反對、把麥寮大片土地劃為光電專區，然後讓昔日合作搞光電的蔡宗融集團攫取最大利益，嚴重破壞麥寮環境，如此不避嫌大剌剌地強取豪奪，難道就是蔡總統的光電政策，地方沒有好的建設，只有光電板愈來愈多、光電區愈來愈大，民進黨的許忠富生意越來越好，違法的招待所也愈蓋愈豪華。

黃國昌批評，面對這些臭不可聞的官商勾結，蔡總統總是選擇沉默，反而是蘇治芬過去曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主，從2018年的鄉長到2020年的立委，許忠富與蘇治芬如何大搞黑箱，在麥寮已經是人盡皆知，昨天卻突然急忙跳出來，想要替許忠富圍事、為蔡總統模糊焦點，「動作之大，原因昭然若揭。」

黃國昌說，請蔡總統不要躲在背後，派一個前立委出來洗地，勇敢站出來給麥寮人一個交代，更可笑的是蘇治芬，竟然還有臉面談黑金。

黃國昌表示，台灣史上第一個販運毒品的民代顏旭懋，不正是民進黨推薦的雲林議員？違法濫權向光電業者收取賄賂的林哲凌，不正是蘇治芬力挺的口湖鄉長；雜糧基金會搞成豢養綠色派系的林源泉，不正是蘇治芬的手下，請問這些毒害雲林的爛人，是否為蘇治芬所謂的黑金，還是對民進黨而言，只要是綠的，就不算黑金？

光電 民進黨 蔡英文 蘇治芬 黃國昌

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