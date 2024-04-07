快訊

李玟過世9個月！「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

寶林茶室案廚師遭疑「傷寒瑪麗」翻版 毒物科權威說話了

毛澤東孫子返鄉祭祖...毛新宇攜妻兒掃墓 高挑曾孫穿軍裝「願傳承家風」

54%民眾期盼「超大聯合內閣」 教授揭民調5爭議點：該問藍白合

聚傳媒／ 聚傳媒宋思彤編輯
《台灣民意基金會》3月19日公布例行性民調。圖／「台灣民意基金會」新聞稿截圖
《台灣民意基金會》3月19日公布例行性民調。圖／「台灣民意基金會」新聞稿截圖

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台灣民意基金會」公布例行性民調，詢問對於聯合內閣看法。學者表示，選前最受提及的「藍白合」，並未出現在民調題目中，殊為可惜；此外，題目順序亦要隨機安排，避免對受訪者產生引導作用。

【民調摘要】

《台灣民意基金會》3 月 19 日公布例行性民調，詢問民眾對於政治與公共事務的各項看法。包括：中國漁船翻覆、交通微罪不舉，以及民眾對新國會表現的滿意度、聯合內閣的想像等。

綜合相關題目後結果顯示，有 71% 的民眾支持微罪不開放檢舉；46% 不滿意中國漁船翻覆事件的處理；54% 民眾支持藍綠白共同組織「超大聯合政府」，亦有 44% 民眾滿意新國會的表現。

國立臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇接受全民查假會社邀請，解讀民調的五大爭點，並進行詳細解析。

爭點一：聯合政府與超大聯合政府

民調詢問民眾對於國民黨、民進黨、民眾黨，三黨是否應該組織聯合政府，並細部詢問執政黨應該跟哪些政黨進行合作。

其中，有 33.8% 民眾同意綠白合作、52.1% 不同意；40.3% 民眾同意藍綠合作、49.8% 不同意；有 54.4% 的民眾同意三黨合作、36.4% 不同意。

有部分民眾好奇，這其中是否有矛盾之處。但在民調設計中，三題是互相獨立的問題，因此受訪者可以不同意綠白和藍綠合作，但支持三黨合作。從數據上也可見，支持「超大聯合政府」三黨聯合組閣的最多，但如果是兩黨組閣，支持的民眾較少。

因此，這三個題目與解讀皆無矛盾之處。

但在聯合內閣的詢問上，沒有問到藍白的合作，這其實是選前藍白陣營都有提到的面向，反而沒有被問到，殊為可惜。

爭點二：題目順序的安排

民調中，連續詢問民眾三題，對於聯合內閣的組合方式，他們的題目分別為：

Q7：有人說：「為穩定政局，未來如果由民進黨與民眾黨合組聯合政府，是合理的安排。」請問您同不同意？ Q8：有人說：「為穩定政局，未來如果由民進黨與國民黨合組聯合政府，也是合理的安排。」請問您同不同意？ Q9：有人說：「為穩定政局，未來如果由民進黨、國民黨與民眾黨三黨合組『超大聯合政府』，也是可接受的安排。」請問您同不同意？

從上述的題目觀察可發現，Q8 和 Q9 的問卷措辭中都有「也是」兩個字，推測這個兩個題目應會在 Q7 後面出現，而不是 Q7、Q8、Q9 三題「隨機出現」。若加入上述藍白合作共組聯合內閣的問題，總共就會有 4 題。

類似的題目，出現的順序可能會影響到受訪者的判斷，進而影響結果。因此，4 題隨機出現會是比較好的方式。

爭點三：題目用字與解讀偏誤

民調第 10 題詢問民眾對於「民進黨單獨組閣」的看法，其中有 39.0% 的民眾同意、52.1% 不同意，顯見反對者仍稍佔多數。

不過，台灣民意基金會的解讀，卻把「女性」的支持度作為解讀的依據之一，並在文中提及「女性公民 58% 反對，是很罕見的政治現象，後續相關效應不容小覷」等字眼。

不太確定把女性特別拉出來講的意義為何，例如在年齡層上，年紀愈輕的民眾偏向不同意的比例有愈高的趨勢，尤其是 20 到 24 歲不同意的比例甚高，比女性不同意的比例更高。建議民調單位，可以將各個背景變數中較突出的類別都提出來，增加讀者對此一議題的瞭解。

此外，民調第 4 題則詢問中國漁船翻覆事件，並說明事件相關背景，文字如下：「上個月14日，金門海域發生大陸（中國）漁民駕駛「三無漁船（無船名、無證書、無登記）」。越界捕魚翻覆事件，造成兩岸關係緊張，至今尚未平息，各國關注。」

在這段背景說明中，「造成兩岸關係緊張」其實是偏向形容詞的敘述，可能會讓部分受訪者被引導，進而在後續題目回答有所偏誤。建議在設計題目跟背景說明時，可以僅就事實陳述，例如：歷經多次協商沒有結果，而不說兩岸關係緊張。

【民調資訊】

解讀日期：2024 年 3 月 24 日 民調日期：2024 年 3 月 11 日至 13 日 民調主題：2024 台灣新政局的展望 執行機構：山水民意研究公司 調查地區：以全國為範圍的二十歲以上成年人 樣本／誤差：有效樣本 1090 人，市話 762 人，手機 328 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.97 個百分點

「看懂民調專案」報告，詳見全民查假會社官網：https://tstm.tw/

聚傳媒

內閣 台灣民意基金會 民調 藍白合

延伸閱讀

藍綠為預算法交鋒 王鴻薇：民進黨在消費花蓮大地震？

綠委批立院調閱權毀憲亂政 民眾黨：護航政府自我閹割

【重磅快評】民進黨葉公好龍，官員喜獲說謊權利

應對藍白國會監督有手段 徐巧芯點出民進黨三大武器

相關新聞

54%民眾期盼「超大聯合內閣」 教授揭民調5爭議點：該問藍白合

「台灣民意基金會」公布例行性民調，詢問對於聯合內閣看法。學者表示，選前最受提及的「藍白合」，並未出現在民調題目中，殊為可惜；此外，題目順序亦要隨機安排...

以色列轟炸伊朗使館隔天 為何拜登火速打電話給北京？

這世界並不太平，有些跡象更預示，全球並非不可能滑向更大規模的戰爭。 4月1日，以色列突然轟炸伊朗駐敘利亞的大使館附屬的領事建築，它發射了6枚精確導引飛彈，造成14人死亡，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官，准將穆罕默德．禮薩．扎赫迪和另外7名軍官。伊朗最高領袖哈梅內伊立刻對外表示，以色列將受到懲罰；伊朗還表示，由於美國對以色列的支持，它將要求美國「承擔責任」。

鄭南榕逝世35周年 柯建銘：持續轉型正義工作

立法院民進黨團總召柯建銘今發文表示，今天是言論自由日，也是鄭南榕於35年前為了捍衛言論自由與台灣民主化的理想而殉道的日子...

民進黨職改選派系版圖消長牽動2026布局 這縣市可能出現「英系內戰」

攸關民進黨內派系版圖消長與2026地方縣市長選舉布局的地方黨部主委改選，5月26日登場；英系能否守住最多縣市，與總統當選...

虎尾鎮長補選 柯文哲挺藍營候選人促成「藍白合」？柯：只挺好的人

民眾黨主席柯文哲今天在雲林Longstay第二天，為國民黨徵召的無黨籍虎尾鎮長補選候選人林嘉弘站台，柯文哲表示，他認識林...

想讓立法院限制行政濫權 質詢總統的國情報告是改革第一步

當政府成了政黨鬥爭的權力機器，國會沒有制衡，還協助擴張了政府的惡勢力，這樣的國會是否需要改革，已經是不證自明。2016年以來的立法院，就是個徹頭徹尾協助行政權濫權，幫助政黨惡鬥的幫兇。新國會的席次分配，顯示那個自我閹割的立法院遭到民意反對，立委回應民意，自我改革立法院過去的作為，不再當行政院濫權的幫兇，強化對總統的監督職責，這都不是所謂立委擴權，而是為了挽救台灣的政治，必須強化國會職權。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。