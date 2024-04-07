54%民眾期盼「超大聯合內閣」 教授揭民調5爭議點：該問藍白合

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「台灣民意基金會」公布例行性民調，詢問對於聯合內閣看法。學者表示，選前最受提及的「藍白合」，並未出現在民調題目中，殊為可惜；此外，題目順序亦要隨機安排，避免對受訪者產生引導作用。

【民調摘要】

《台灣民意基金會》3 月 19 日公布例行性民調，詢問民眾對於政治與公共事務的各項看法。包括：中國漁船翻覆、交通微罪不舉，以及民眾對新國會表現的滿意度、聯合內閣的想像等。

綜合相關題目後結果顯示，有 71% 的民眾支持微罪不開放檢舉；46% 不滿意中國漁船翻覆事件的處理；54% 民眾支持藍綠白共同組織「超大聯合政府」，亦有 44% 民眾滿意新國會的表現。

國立臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇接受全民查假會社邀請，解讀民調的五大爭點，並進行詳細解析。

爭點一：聯合政府與超大聯合政府

民調詢問民眾對於國民黨、民進黨、民眾黨，三黨是否應該組織聯合政府，並細部詢問執政黨應該跟哪些政黨進行合作。

其中，有 33.8% 民眾同意綠白合作、52.1% 不同意；40.3% 民眾同意藍綠合作、49.8% 不同意；有 54.4% 的民眾同意三黨合作、36.4% 不同意。

有部分民眾好奇，這其中是否有矛盾之處。但在民調設計中，三題是互相獨立的問題，因此受訪者可以不同意綠白和藍綠合作，但支持三黨合作。從數據上也可見，支持「超大聯合政府」三黨聯合組閣的最多，但如果是兩黨組閣，支持的民眾較少。

因此，這三個題目與解讀皆無矛盾之處。

但在聯合內閣的詢問上，沒有問到藍白的合作，這其實是選前藍白陣營都有提到的面向，反而沒有被問到，殊為可惜。

爭點二：題目順序的安排

民調中，連續詢問民眾三題，對於聯合內閣的組合方式，他們的題目分別為：

Q7：有人說：「為穩定政局，未來如果由民進黨與民眾黨合組聯合政府，是合理的安排。」請問您同不同意？ Q8：有人說：「為穩定政局，未來如果由民進黨與國民黨合組聯合政府，也是合理的安排。」請問您同不同意？ Q9：有人說：「為穩定政局，未來如果由民進黨、國民黨與民眾黨三黨合組『超大聯合政府』，也是可接受的安排。」請問您同不同意？

從上述的題目觀察可發現，Q8 和 Q9 的問卷措辭中都有「也是」兩個字，推測這個兩個題目應會在 Q7 後面出現，而不是 Q7、Q8、Q9 三題「隨機出現」。若加入上述藍白合作共組聯合內閣的問題，總共就會有 4 題。

類似的題目，出現的順序可能會影響到受訪者的判斷，進而影響結果。因此，4 題隨機出現會是比較好的方式。

爭點三：題目用字與解讀偏誤

民調第 10 題詢問民眾對於「民進黨單獨組閣」的看法，其中有 39.0% 的民眾同意、52.1% 不同意，顯見反對者仍稍佔多數。

不過，台灣民意基金會的解讀，卻把「女性」的支持度作為解讀的依據之一，並在文中提及「女性公民 58% 反對，是很罕見的政治現象，後續相關效應不容小覷」等字眼。

不太確定把女性特別拉出來講的意義為何，例如在年齡層上，年紀愈輕的民眾偏向不同意的比例有愈高的趨勢，尤其是 20 到 24 歲不同意的比例甚高，比女性不同意的比例更高。建議民調單位，可以將各個背景變數中較突出的類別都提出來，增加讀者對此一議題的瞭解。

此外，民調第 4 題則詢問中國漁船翻覆事件，並說明事件相關背景，文字如下：「上個月14日，金門海域發生大陸（中國）漁民駕駛「三無漁船（無船名、無證書、無登記）」。越界捕魚翻覆事件，造成兩岸關係緊張，至今尚未平息，各國關注。」

在這段背景說明中，「造成兩岸關係緊張」其實是偏向形容詞的敘述，可能會讓部分受訪者被引導，進而在後續題目回答有所偏誤。建議在設計題目跟背景說明時，可以僅就事實陳述，例如：歷經多次協商沒有結果，而不說兩岸關係緊張。

【民調資訊】

解讀日期：2024 年 3 月 24 日 民調日期：2024 年 3 月 11 日至 13 日 民調主題：2024 台灣新政局的展望 執行機構：山水民意研究公司 調查地區：以全國為範圍的二十歲以上成年人 樣本／誤差：有效樣本 1090 人，市話 762 人，手機 328 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.97 個百分點

「看懂民調專案」報告，詳見全民查假會社官網：https://tstm.tw/

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