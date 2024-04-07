公投電子連署系統10日上線 中選會明說明

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全國性公投電子連署系統4月10日即將上線，中選會明天上午將舉行說明記者會，示範如何使用全國性公投電子連署系統進行連署。中選會預計10日上午10時起至30日下午5時開放民眾上網測試，盼民眾提供測試意見回饋。

根據公投電子連署流程，公投提案經審核通過後，中選會將通知領銜人領取連署人名冊格式、管理網址、認證碼，領銜人輸入認證碼及自然人憑證PIN碼後，即可啟動連署網址，並可透過社群媒體宣傳連署網址。

連署人點選領銜人提供的公投案連署網址後，只要輸入國民身分證統一編號及自然人憑證PIN碼，即可連署，且無法以手機連署，只能使用個人電腦或筆電。

提案領銜人可選擇以電子連署和紙本連署二種方式徵求連署，也可選擇僅用其中一種方式徵求連署。如果連署人以紙本和電子方式重複連署，優先採計電子連署。

領銜人應於電子連署系統下載加密的連署人名冊電磁紀錄，解密及打包後，將打包後電磁紀錄檔案資料儲存於隨身碟，併同連署人名冊紙本向中選會一次提出 。