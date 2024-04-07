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訪星返台 盧秀燕：成果超過預期

聯合報／ 記者劉柏均季相儒／連線報導
台中市長盧秀燕（中）出訪新加坡行程結束昨天返台。對於有見重要人士？盧秀燕則表示基於國際外交尊重，沒有說明及評論。記者季相儒／攝影
台中市長盧秀燕（中）出訪新加坡行程結束昨天返台。對於有見重要人士？盧秀燕則表示基於國際外交尊重，沒有說明及評論。記者季相儒／攝影

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台中市長盧秀燕率市府首長參訪新加坡，她說，此趟訪問深深感受到中華民國與新加坡的深厚情誼，「成果不只豐碩，甚至超過預期。」至於有無有見重要人士？盧秀燕則表示基於國際外交尊重，沒有說明及評論。

中市府一行人首站參訪2021年底運作的新加坡第6座廢棄物再生能源廠，該廠面積僅4.8公頃，但每日可處理3600噸垃圾，具高熱回收率及發電效率。環保局長陳宏益表示，新加坡蓋焚化廠，從新建、維運到保養，皆由同家廠商承包，系統更完整。台中文山焚化廠新建標案，也往此方向規畫，此次也接觸國際廠商，盼有合作機會。

參訪第二天拜會新加坡零售商協會，以「台中購物節」與其交流「新加坡熱賣會」。經發局長張峯源說，新加坡熱賣節的消費金額結構，國外旅客是國內消費比率的2倍，今年台中購物節也將針對新加坡、香港、日本、韓國等國重點行銷，為台中購物節拓展國際消費力。

張峯源也說，今年計畫找商會合作，針對提出優惠店家，提供抽獎點數加倍送，並續發物調券，增加消費誘因，並結合國際行銷，協助廠商曝光，增加商家合作誘因，共創雙贏。

最後一天盧秀燕拜會新加坡「市區重建局」長林榮輝，雙方針對土地規畫、城市綠化、公共組屋及零碳排等議題交流。盧說，市府可參考新加坡綠化成功經驗，回國後要求局處盤點轄管場域盤點，適合空間可植樹造林，不僅去水泥化，對減碳永續有絕對助益。

新加坡 盧秀燕

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