綠委批立院調閱權毀憲亂政 民眾黨：護航政府自我閹割

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台灣民眾黨今天在臉書指出，總統府秘書長林佳龍擔任立委時曾說，再不落實國會改革，就是立法怠惰，還說「應該公布所有反對強化立法院調查權的立委」，讓社會知道為什麼這些立委要自我閹割。如今民進黨變成執政黨，從立委到官員，真人示範什麼叫自我閹割。

台灣民眾黨表示，這個會期台灣民眾黨團提出實施調閱權、人事審查權等主張，民進黨政府官員竟在立法院大言不慚的說，如果官員證詞虛偽不實要罰款，會降低社會菁英進入政府服務的意願，公開為官員爭取說謊權利，實在荒謬。

台灣民眾黨表示，民進黨某些立委不但忘了自己身份，還哄騙人民把他們當大法官，一面曲解憲法一面輕描淡寫，說過去的承諾，不過只是選舉語言和政治攻防。

但凡走過必留下痕跡，民進黨政治人物為了護航行政機關不惜跳票，意圖閹割立院職權、縱容政府淪為腐敗不誠信的巨獸；立法院是人民的立院，被期待能有效監督行政部門、落實責任政治，應有調查權、聽證權，避免行政權獨大，淪為政府的橡皮圖章。

台灣民眾黨表示，台灣民眾黨立院黨團將堅定推動國會改革，落實民眾黨主席柯文哲在總統選舉期間提出的承諾，因為有什麼樣的立委、就會有什麼樣的總統；新國會、新氣象，拒絕再讓民進黨毀憲亂政，製造台灣民主危機。