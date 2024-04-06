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白營雲林補選傳茶壺風暴！ 蔡壁如控遭設局 柯文哲：應是誤會

聯合報／ 記者陳雅玲黃于凡／嘉義即時報導
雲林縣虎尾鎮長補選白熱化，民眾黨傳茶壺風暴，黨主席柯文哲（中）強調是誤會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長補選白熱化，民眾黨傳茶壺風暴，黨主席柯文哲（中）強調是誤會。記者陳雅玲／攝影

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雲林縣麥寮鄉長及虎尾鎮長補選白熱化，民眾黨未在虎尾鎮提名候選人，蔡壁如日前為無黨籍候選人黃美瑤站台，傳出茶壺風暴，蔡昨向市黨部主委江和樹抱怨，疑遭黨祕書長周榆修設局不讓她到麥寮。黨主席柯文哲今受訪說，全黨挺一人都不夠，不可能叫人不要來。

柯文哲出席青商會活動聯訪時，黃美瑤尷尬站很遠，林嘉弘緊陪在旁。柯文哲說，虎尾鎮長補選未提名人，起初沒有特別支持誰，經內部討論後支持林嘉弘，因較熟識且過去有互動；黨中央還沒決策前都是個人行為，黨中央決定後就需按照決策，相信蔡壁如不會再為黃美瑤站台。

對於藍營傾全力輔選，韓國瑜將南下站台。柯文哲說，選舉本來就有政黨競爭，不同政黨會推出不同候選人，但他對民眾黨候選人有把握，不會擔心競選時遇上對手，因政治是「說服」的過程，而近期傳出茶壺風暴應是誤會，民眾黨全黨支持一個人都不夠，不可能會叫人不要來。

民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨在麥寮有推出候選人，將全黨支持林宜豊參選麥寮鄉長補選，大家都會來幫忙；目前柯文哲已定調虎尾支持林嘉弘，對於日前蔡壁如為黃美瑤站台，是在柯文哲尚未做決定前發生，沒有針對或禁止一說，柯文哲定調後則將全力支持林嘉弘。

關於台智光案子。柯文哲說，郝龍斌應再回去研究母約和子約的觀念，台北市政府各機關無法使用光纖網路的話，台智光具有優先議價權，他曾找法務局研究如何解約，但中華民國是法治國家，對方沒犯法前無法解約，既然這次行賄有證據，蔣萬安把它解約掉就行。

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選白熱化，民眾黨傳茶壺風暴，祕書長周榆修強調沒針對蔡壁如。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選白熱化，民眾黨傳茶壺風暴，祕書長周榆修強調沒針對蔡壁如。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選白熱化，民眾黨主席柯文哲連日南下拉票。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選白熱化，民眾黨主席柯文哲連日南下拉票。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選白熱化，民眾黨主席柯文哲連日南下拉票。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選白熱化，民眾黨主席柯文哲連日南下拉票。記者陳雅玲／攝影

台智光 林嘉弘 柯文哲 民眾黨 蔡壁如 雲林 韓國瑜

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