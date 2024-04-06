出席「100%言論自由」特展 賴清德：就任總統後要著手3大事項

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副總統賴清德今天出席「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展開幕記者會時表示，每年4月7日附近都會來紀念鄭南榕捍衛100%言論自由的精神，有感於台灣言論自由正受到威脅，他就任總統後，要著手3大事項，分別是堅決守護台灣主權；建立社會韌性；繼續為受壓迫者平反。

賴清德表示，台灣從專制黑暗年代，可以走到現在幸福自由時刻，過程中千千萬萬人犧牲奉獻，鄭南榕絕對是受人敬重的其中一位。鄭南榕所創辦的「自由時代」雜誌，是國民黨當局抄查最多次的一家雜誌，但鄭南榕依然沒改變意志，甚至用生命，來證明100%的言論自由價值，讓人欽佩。

賴清德指出，鄭南榕不只是在理念上主張100%的言論自由，也是社會運動的行動家，也因為這樣，才能凝聚社會上更大的力量，一波接著一波，才能有今天自由民主。

賴清德說，現在的言論自由雖然在國際評比成績很好，但也受到很大威脅，未來就職總統後，有幾項重要的事情要做。第一，堅決守護台灣主權。有民主才有自由，有自由才有人權，但若沒有國家主權，人民就沒辦法做主，所以一切前提是國家要有主權，一定要團結所有國內、國際力量維護主權，讓台灣民主自由制度能延續。

賴清德表示，第二，要不斷反省、檢討、改進。利用過去所發生的種種偉大事件，來進行社會改造重建，洗滌每一個人的人生，讓大家了解自由不是天上掉下來的、自由是要付出代價，只有每個人有這種覺醒時，才有可能建立社會韌性，抵抗來自不同勢力對台灣社會影響。

賴清德指出，第三，要不斷平反。要讓受迫害的人可以得到平反，得到國家的道歉，可以回復名譽，轉型正義的工作也會繼續下去。

賴清德最後引用希臘哲學家修昔底德的話說，「幸福的秘密是自由，自由的秘密是勇氣」。只有當人民團結的勇氣，確保了自由之時，人民才能得到幸福。

國家人權委員會主委陳菊表示，台灣現在深受假消息影響，一個月有高過3千則假消息在攻擊台灣，這時來看鄭南榕主張100%的言論自由，更覺難能可貴。對年輕人來說，現在的言論自由和空氣一樣平常，但這是過去好幾代人的努力成果，自由民主不是天上掉下來的，是很多人辛苦犧牲拚出來的，感謝鄭南榕焚而不毀的精神。