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玻利維亞竟向陸表達關懷台灣震災 外交部嚴正抗議譴責

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
花蓮大地震造成嚴重災情。圖／聯合報系資料照片
花蓮大地震造成嚴重災情。圖／聯合報系資料照片

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花蓮大地震造成嚴重災情，目前已有超過100國政要向台灣表達慰問，不過玻利維亞外交部4日卻在其官方社群臉書及X平台，向中國大陸表達關懷台灣震災。對此，外交部今天表達強烈不滿，並嚴正抗議玻國政府扈從中國威權政府，在國際間散播貶低我國主權的不實言論。

外交部表示，針對玻利維亞外交部受到中國政府蠱惑，於當地時間4日在其官方社群臉書及X平台向中國關懷台灣震災，外交部表達強烈不滿。外交部說，此一事件更再次凸顯中國利用台灣震災，在國際上進行認知作戰的無恥行徑，中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質，外交部對中國政府無恥作為予以譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是國際公認的客觀事實和台海現狀。

外交部表示，地震發生至今，已經有超過100個國家及國際組織主動向我國政府及人民表達關心並願提供協助，外交部高度遺憾玻利維亞政府不能辨明真正應該關懷的對象，呼籲玻國政府增進對於事實的認識，切勿一昧扈從中國不實謬論。

0403花蓮大地震 外交部 玻利維亞

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