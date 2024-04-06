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位移加大塊物掉落 天王星大樓拆除今早突暫停 徐榛蔚：避免二次危險

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚上午慰問搜救隊時受訪說明天王星大樓拆除工程暫停原因。圖／花縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚上午慰問搜救隊時受訪說明天王星大樓拆除工程暫停原因。圖／花縣府提供

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0403花蓮大地震，天王星大樓拆除工程原日夜趕工，今早突暫停，花蓮縣長徐榛蔚上午慰問前線搜救隊，接受媒體訪問時說明，拆除工程暫停，是因為餘震不斷、建物更傾斜且出現位移，拆除過程還有大型掉落物出現，技師及工班才決定停工討論施工方向。

徐榛蔚說明，花蓮市天王星大樓從4月5日下午5時起開始拆除，今早突然停工，是因為拆除過程中有大型掉落物出現，且至今餘震不斷發生，建物結構有更加傾斜及位移跡象，為避免讓太大塊的掉落物出現，造成二次危險，縣府建設處與結構技師及營造工班暫停拆除，討論建物拆除方向，加設多組儀器加強監測。

徐榛蔚提及，針對紅黃單危樓，昨已再次請花縣建築師公會與住戶、業主討論，紅單戶可能因再次地震傾倒，造成公共安全疑慮，縣府將積極取得住戶、業主同意，進行拆除；黃單戶也已開始修繕，未來災後重建路途還很漫長，也牽涉建物持有人想法及態度，因屬於私有財產部分，先府必須尊重財產所有權人。

另，災民收容所短期開設時間以14日為限，然而考量目前災情變化、餘震不斷，縣府將邀集開設收容所的鄉鎮市一起討論，全力協助災民度過難關。

各界捐款部分，花縣府將秉持公開透明原則，災害初期每日上午9時、下午3時、9時會於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」最新消息及捐款資訊，即時公告捐款入帳金額，歡迎民眾查閱 https://www.hl.gov.tw/0403/Default.aspx

0403花蓮大地震 徐榛蔚 捐款

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