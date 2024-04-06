位移加大塊物掉落 天王星大樓拆除今早突暫停 徐榛蔚：避免二次危險

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0403花蓮大地震，天王星大樓拆除工程原日夜趕工，今早突暫停，花蓮縣長徐榛蔚上午慰問前線搜救隊，接受媒體訪問時說明，拆除工程暫停，是因為餘震不斷、建物更傾斜且出現位移，拆除過程還有大型掉落物出現，技師及工班才決定停工討論施工方向。

徐榛蔚說明，花蓮市天王星大樓從4月5日下午5時起開始拆除，今早突然停工，是因為拆除過程中有大型掉落物出現，且至今餘震不斷發生，建物結構有更加傾斜及位移跡象，為避免讓太大塊的掉落物出現，造成二次危險，縣府建設處與結構技師及營造工班暫停拆除，討論建物拆除方向，加設多組儀器加強監測。

徐榛蔚提及，針對紅黃單危樓，昨已再次請花縣建築師公會與住戶、業主討論，紅單戶可能因再次地震傾倒，造成公共安全疑慮，縣府將積極取得住戶、業主同意，進行拆除；黃單戶也已開始修繕，未來災後重建路途還很漫長，也牽涉建物持有人想法及態度，因屬於私有財產部分，先府必須尊重財產所有權人。

另，災民收容所短期開設時間以14日為限，然而考量目前災情變化、餘震不斷，縣府將邀集開設收容所的鄉鎮市一起討論，全力協助災民度過難關。

各界捐款部分，花縣府將秉持公開透明原則，災害初期每日上午9時、下午3時、9時會於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」最新消息及捐款資訊，即時公告捐款入帳金額，歡迎民眾查閱 https://www.hl.gov.tw/0403/Default.aspx 。