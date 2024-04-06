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盧秀燕訪新加坡見了誰？星國環境部長臉書發文揭露

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕訪新加坡今早返國，星國永續發展與環境部長傅海燕（Grace Fu）今上午在臉書發文，與盧秀燕會面交流，並表達對花蓮地震的慰問。圖／取自Grace Fu臉書
台中市長盧秀燕訪新加坡今早返國，星國永續發展與環境部長傅海燕（Grace Fu）今上午在臉書發文，與盧秀燕會面交流，並表達對花蓮地震的慰問。圖／取自Grace Fu臉書

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台中市長盧秀燕出訪新加坡，今早搭機訪國。盧秀燕在機場受訪時，未提及與星國政要會面。不過，今天上午近9點，新加坡永續發展與環境部長傅海燕（Grace Fu）在臉書發文，提及與盧秀燕會面，表達對花蓮地震的慰問，並交流對永續發展的努力。

傅海燕是新加坡第四代領導團隊成員之一，也是星國少數的女性政治人物。傅海燕特別提到，與盧秀燕會面時都穿白色衣服，盧也提到兩人中文名字都有「燕」字。

據了解，盧出訪採取「蔣萬安模式」，對於與星國政要會面均未證實，待星國官方臉書是否進一步公布。不過，盧訪星期間有數段彈性時間，至於盧是否與星國高層會面？仍有待星方主動披露。

傅海燕與盧會面在臉書以英文發文，搭配2張與盧秀燕的合照。據了解兩人在盧訪4日會面。盧秀燕對於訪星會面的政治人物閉口不談，今清晨回國後，在機場受訪表示，「基於國際外交及尊重，沒有任何說明、評論」。

傅海燕發文表示，這幾天聽到花蓮地震的新聞，她向正在新加坡訪問的盧秀燕市長表達慰問；聽到台中市推動永續發展，特別在汙染控制、再生能源的努力，她也分享新加坡綠色轉型，包含推動碳稅與碳交易市場的發展；氣候變遷對環境挑戰加劇，期待有更多交流。

台中市長盧秀燕訪新加坡今早返國，星國永續發展與環境部長傅海燕（Grace Fu）今上午在臉書發文，與盧秀燕會面交流，並表達對花蓮地震的慰問。圖／取自Grace Fu臉書
台中市長盧秀燕訪新加坡今早返國，星國永續發展與環境部長傅海燕（Grace Fu）今上午在臉書發文，與盧秀燕會面交流，並表達對花蓮地震的慰問。圖／取自Grace Fu臉書

再生能源 新加坡 盧秀燕

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