盧秀燕訪新加坡見了誰？星國環境部長臉書發文揭露

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台中市長盧秀燕出訪新加坡，今早搭機訪國。盧秀燕在機場受訪時，未提及與星國政要會面。不過，今天上午近9點，新加坡永續發展與環境部長傅海燕（Grace Fu）在臉書發文，提及與盧秀燕會面，表達對花蓮地震的慰問，並交流對永續發展的努力。

傅海燕是新加坡第四代領導團隊成員之一，也是星國少數的女性政治人物。傅海燕特別提到，與盧秀燕會面時都穿白色衣服，盧也提到兩人中文名字都有「燕」字。

據了解，盧出訪採取「蔣萬安模式」，對於與星國政要會面均未證實，待星國官方臉書是否進一步公布。不過，盧訪星期間有數段彈性時間，至於盧是否與星國高層會面？仍有待星方主動披露。

傅海燕與盧會面在臉書以英文發文，搭配2張與盧秀燕的合照。據了解兩人在盧訪4日會面。盧秀燕對於訪星會面的政治人物閉口不談，今清晨回國後，在機場受訪表示，「基於國際外交及尊重，沒有任何說明、評論」。