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嚇人餘震不斷…花蓮天王星大樓持續擺盪 停工逾9小時

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
天王星大樓正面的H型鋼梁作用不大被移除，之後預計在靠近麗翔飯店一側加裝1根。記者陳敬丰／攝影
天王星大樓正面的H型鋼梁作用不大被移除，之後預計在靠近麗翔飯店一側加裝1根。記者陳敬丰／攝影

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0403花蓮地震，天王星大樓坍塌傾斜，昨傍晚開始拆除，打掉屋突與部分頂樓基地台，因餘震不斷，建物持續擺盪，今凌晨1時許停工，施工單位討論後，希望從台北引進儀器，即時監測建物的變位量，並加上1根H型鋼梁支撐，再行開工。

台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠表示，由於餘震不斷，天王星大樓一直產生微幅的擺盪，雖然還無法確定量化數據，但可以肯定貿然拆除會有危險，今天凌晨1時許停工，後續只有做左右側的鋼拱補強微調。

目前天王星大樓頂的屋突已被打掉，頂層基地台被拆除部分，正面的玻璃也全部拉掉，另外原本架設的2根鋼梁剩下1根。林志成說，觀測後發現其中1根架設在正面的鋼梁作用不大，天王星大樓並未繼續朝前方傾斜，乾脆移除。

林志誠指出，天王星大樓擺盪的整體趨勢是朝其左側的麗翔飯店方向傾斜，需要在該處再搭建1根鋼梁維持穩定；今天已從台北調4台傾斜儀，能夠以10秒到20秒的區間，提供即時的變位量數據化出曲線，預計中午左右到達，安裝完畢後，才會重新搭建鋼梁，評估拆除的方式與時間。

由於餘震不斷，天王星大樓持續擺盪，冒然施工拆除有危險，今凌晨1時許停工至今。記者陳敬丰／攝影
由於餘震不斷，天王星大樓持續擺盪，冒然施工拆除有危險，今凌晨1時許停工至今。記者陳敬丰／攝影

0403花蓮大地震 花蓮強震

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