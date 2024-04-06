出遊英籍男與女友人手機定位在台北！失聯人數減至9人 再1台人受安置

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮大地震，花縣府昨獲報，英國籍男子與其台籍女伴地震前稱要到花蓮出遊，地震後至今音訊全無，失聯人數增至12人，縣府今早10時更新進度，指出警方清查後發現2人手機定位出現在台北市松山區，暫時排除失聯狀態。

消防局表示，經查2人手機定位在台北市松山區，確切情況待調查，會不會當初根本沒如期出發至花蓮，還是早已北返、只是親友未聯繫上，皆有待釐清，目前將2人排除失聯名單。

花縣府統計，截至今早10時，失聯人數減至9人（7名台籍，2名新加坡澳籍），除英國籍男子與其台籍女伴已從失聯名單內排除，原本在合流綠水露營區失聯的王姓女子已確認接受搜救人員安置，安全無虞，也從失聯名單內排除。

據悉，在砂卡礑步道失聯的游家2大3小5人，搜救隊已確定他們的位置，今早紅十字會救災隊18人、4名後勤支援人員將開挖運送遺體，但目前砂卡礑步道一帶正在下雨，搜救人員在現場待命中。

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