出遊英籍男與女友人手機定位在台北！失聯人數減至9人 再1台人受安置
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
0403花蓮大地震，花縣府昨獲報，英國籍男子與其台籍女伴地震前稱要到花蓮出遊，地震後至今音訊全無，失聯人數增至12人，縣府今早10時更新進度，指出警方清查後發現2人手機定位出現在台北市松山區，暫時排除失聯狀態。
消防局表示，經查2人手機定位在台北市松山區，確切情況待調查，會不會當初根本沒如期出發至花蓮，還是早已北返、只是親友未聯繫上，皆有待釐清，目前將2人排除失聯名單。
花縣府統計，截至今早10時，失聯人數減至9人（7名台籍，2名新加坡澳籍），除英國籍男子與其台籍女伴已從失聯名單內排除，原本在合流綠水露營區失聯的王姓女子已確認接受搜救人員安置，安全無虞，也從失聯名單內排除。
據悉，在砂卡礑步道失聯的游家2大3小5人，搜救隊已確定他們的位置，今早紅十字會救災隊18人、4名後勤支援人員將開挖運送遺體，但目前砂卡礑步道一帶正在下雨，搜救人員在現場待命中。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀12死、餘震破500次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪日本人驚嘆的「台灣避難所」出自慈濟之手 研發原因曝光
▪美20學生來台「住天王星隔壁」！強震當下親睹大樓傾斜嚇傻
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言