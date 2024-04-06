震後失聯英籍男受聘北巿美語班老師 與台籍女友人遊花蓮下落不明

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
目前花蓮大地震失聯12人，9名是本國籍，3名外國籍人士。圖／中央災害應變中心提供
目前花蓮大地震失聯12人，9名是本國籍，3名外國籍人士。圖／中央災害應變中心提供

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花蓮大地震目前失聯12人，包括花蓮砂卡礑步道3大3小6人，目前發現2具遺體今將持續挖掘、中和礦場1人、合流綠水露營區1人，另有外籍人士為新加坡人持澳洲護照2人、英國籍男子1人與其台籍女友1人。

移民署表示，2名澳洲、新加坡雙重國籍人士失聯，昨晚已與失聯者家屬梁姓女子取得聯繫，她證實，這2人為其妹妹及妹夫是夫妻關係，家屬預計今天搭機來台，但出發班機、時間、住所及人數皆尚未確定。

昨晚新增失聯的英國籍男子及其台籍女子2人，經移民署查詢這名蘇國男子是以專業人才身分來台並受聘擔任台北市一間美語文理短期補習班，暫居地為台北市信義區，同行的台籍女子為其女友，昨晚報案人林姓女子為失聯英國籍男子的朋友，林女說，該名英國籍男子是在網路上認識的，他說，4月2日要去太魯閣遊玩，但她並不認識同行的台籍女子。

警政署表示，花蓮縣警察局今天上午7時10分，依該名英國籍男子的手機調閱最後發話地為台北市松山區，雖手機有開機，也曾試圖致電但均呈現無法接通及忙線狀態，將持續追查釐清中。

0403花蓮大地震 失聯 花蓮強震

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