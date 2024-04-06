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2016年綠曾提「總統交接條例」 今自家人接棒就不提了

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
中華民國第14任總統蔡英文與第13任總統馬英九交接前夕，民進黨立院黨團曾提出「總統職務交接條例草案」。圖／聯合報系資料照片
中華民國第14任總統蔡英文與第13任總統馬英九交接前夕，民進黨立院黨團曾提出「總統職務交接條例草案」。圖／聯合報系資料照片

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副總統當選人蕭美琴距離上任還有一個多月，現在維安及勘災指示權力也引發討論。其實民進黨立委過去在2016年政黨輪替前，曾提出多個版本的「總統職務交接條例草案」，將交接事項、人事凍結甚至禮遇維安等訴諸法律條文，但最終未能通過；到了今年再遇總統交接年，黨團人士表示，當年是為確保政權和平轉移，如今時空背景並不相同，所以未重新提案。

蕭美琴傳出在捷克被陸方外交官跟監，陸方人士闖紅燈差點引發車禍；另赴花蓮勘災因無實質指揮權，也只能「技巧」地應行政院長陳建仁之邀前往，很「籠統」地作了一些行政指示。但也連帶讓正副總統交接期間議題再受討論。

民進黨立院黨團在2016年，包括立委李應元、趙天麟、賴瑞隆、李俊俋等人皆提出各自的「總統職務交接條例」修法版本，最終統合，由民進黨立院黨團提案。

民進黨團在提案案由說明，鑑於民主選舉產生之政黨輪替，為自由民主憲政國家普遍現象；但我國法令尚無一完整的政權移交規範，實難符合現代民主國家法制基本要求，因此提案修法。

民進黨團當年版本中，包括交接小組；總統宜誓就職日應移交之事項；人事任調之禁止；條約締結、台灣地區與大陸地區人民關係條例所定協議簽署之禁止；爭議性政策、命令及預算之暫停執行，均有規範；但並未討論到維安問題。

不過，趙天麟原始的版本第五條，則是明確對總統及副總統當選人的禮遇與保護，述明「總統、副總統當選人自中央選舉委員會依法公告當選之日起，應比照現任正副總統規格禮遇與保護，其所需車輛、人員由主管機關負責或協調相關機關支應。 前項禮遇與保護之相關規模及辦法，由主管機關定之。」

黨團人士表示，當年提案修法是基於政黨輪替，為確保政權和平；如今民進黨延續執政，並無政黨輪替狀況，時空背景並不相同。

國民黨立委賴士葆說，可見民進黨永遠是雙標，在過去要積極推動總統交接條例，現在因為執政的是同一黨籍，便不再提此事。其實蕭美琴到花蓮去視察震災，如果能夠有交接條例，就能在國家面臨到重大事件時，依據交接條例，開始行使交接期間的職權，這對國家都是好的。

修法 政黨輪替 民進黨 趙天麟

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