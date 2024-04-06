藍委提案禁「反質詢」 可請官員離場

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國會改革法案成為本屆立法院重點法案之一，藍綠白針對藐視國會罪交鋒。國民黨立委羅智強表示，有鑒於近年行政官員接受備詢時，態度傲慢常有反質詢行為，將提案明文禁止官員反質詢及賦予主席制止、請官員離場權力。朝野立委對此看法不同，一位政府部會的國會聯絡人說，官員是否反質詢涉及主觀定義，有時官員只是疑問句，再次詢問立委問題，並無惡意，很難定義。

羅智強表示，近年行政官員接受備詢時，常有反質詢行為，不僅違背立法權監督監督行政權的憲政運作設計機制，也造成議事運作不順暢。例如行政院長陳建仁近兩個月來頻對在野黨立委人身攻擊，批立委是作秀、詐騙集團，這難道是大家想要的國會運行方式嗎？

羅智強指出，質詢權是憲法保障立委的憲政權力，官員不應該插話，也不可以透過反質詢來干擾立委，政府官員反質詢的行為，根本就是踐踏立法院，他將提出「立法院職權行使法第二十五條條文修正草案」，將相關規範訴諸法制化。

多位國民黨立委表達認同，賴士葆表示，官員理當只能就立委提出的問題回答，才是對憲法、人民的尊重，不能反質詢；過去國民黨執政時，一直遵守這項規範，但民進黨執政之後，會藉反質詢和立委吵架，這是最不好的示範，他贊成羅智強的提案，若官員反質詢，可請其離開或經議決列為不受歡迎官員。翁曉玲也說，反質詢是藐視國會，她支持相關提案。

民眾黨團總召黃國昌表示，行政立法彼此尊重，是國人期待看見的正常憲政體制運作，但蔡政府執政以來，行政官員將立法院當成立法局的情況愈加嚴重，前閣揆蘇貞昌曾嗆立委「在那叫什麼」、「不必去查」等囂張行徑，更是民主國家罕見，民進黨在立院成天幫政府護航、洗地，導致行政權恣意妄為，沒有節制，確實應檢討，是否要用立法解決，可以討論，但核心問題是，朝野政黨都應認知民代是代表人民監督，而非代表黨意。民眾黨立委林憶君表示，支持明定禁止官員反質詢，但何謂反質詢，要訂出可遵循準則。

民進黨團幹事長吳思瑤稱，難界定何謂反質詢，就算藍白聯手闖關完成修法，實務執行恐有困難。現行質詢和答詢本來就是一來一回，如果只問不給回答，有時候官員急著要說明政策，卻被立委制止，失去即問即答意義，還是希望立委和官員彼此尊重。