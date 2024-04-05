下鄉雲林麥寮輔選 柯文哲：總統大選拿34%拚一次看看

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雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將於4月13日登場，民眾黨徵召黨員林宜豊參選麥寮鄉長，黨主席柯文哲今下鄉輔選，首站在麥寮拱範宮開講助選，逾500名支持者到場，柯表示，六輕回饋地方補助款過去黑影重重，林宜豊當選會公開透明，他也多次提及自己在台北市長任內政績，並指民眾黨總統大選在麥寮鄉拿下34%選票，基本盤不錯，值得拚一次看看。

柯文哲今晚與妻子陳佩琪、立委黃國昌等人到麥寮輔選，柯文哲表示，麥寮鄉年輕人口多，知識份子也多，黨內評估既然總統大選在麥寮得票率有34%，大有可為，林宜豊不是初次參選，長期在地方服務，總統大選時替民眾黨四處奔波，麥寮得票率34%林宜豊功不可沒，他認為民眾黨在麥寮基本盤不錯，又有好的人選，「我們就拚一次看看」。

柯文哲說，人活在世間，要有一點理想性，當然有飯吃也很重要，他在林宜豊身上看到年輕人對故鄉的理想性，林宜豊想參選，第一個提出的政見就是要讓六輕回饋地方的補助款公開透明，過去這些補助款黑影重重，為什麼會有黑暗面，因為陽光照不到，以前麥寮傳聞一大堆，補助一大堆錢不知道用到哪裡去，要解決這個問題，第一就是公開透明，不怕人家說話。

他也提及自己在台北市長任內推動雙語教育、65歲以上民眾健保免費等政績，林宜豊都列為參選麥寮鄉長的政見，柯文哲說，「我選一個台北市長沒花什麼錢，為什麼麥寮就要（花錢買票），所以要有林宜豊來當鄉長，乾乾淨淨公開透明，拜託大家回家拉票，打造新政治」。