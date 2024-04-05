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出生地花蓮逢大震 羅智強捐月薪20萬助賑災

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮大地震發生，當地災情慘重。國民黨立委羅智強今說他出生於花蓮美崙，宣布捐20萬元，為立委一個月薪資，協助當地賑災。圖／羅智強辦公室提供
花蓮大地震發生，當地災情慘重。國民黨立委羅智強今說他出生於花蓮美崙，宣布捐20萬元，為立委一個月薪資，協助當地賑災。圖／羅智強辦公室提供

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花蓮大地震發生，當地災情慘重。國民黨立委羅智強今說他出生於花蓮美崙，宣布捐20萬元，為立委一個月薪資，協助當地賑災。

羅智強說，他出生於花蓮美崙，至今，只要時間允許，仍會回去看看花蓮蒼鬱的山、花蓮湛藍的海、花蓮純樸憨厚的小舅舅。

羅智強表示，此次芮氏規模7.2強烈地震重創花蓮，蘇花公路柔腸寸斷，中橫公路落石坍方，9人罹難，千人受傷，聞之心傷，不忍卒睹。他不免想起，父親在花蓮那段辛苦的工人歲月。每逢地震、颱風等天災發生，父親就要冒著生命危險去清理坍方土石。所以，也可以這麼說，這微薄的捐款，也是代表父親捐的。

羅智強指出，災後重建仍須耗費大量人力物力，救傷撫恤更需要大家出錢出力，他決定捐出立法委員一個月的薪資約20萬元，拋磚引玉，希望朋友們一起響應，讓花蓮的同胞能盡快走出傷痛，重建家園。

0403花蓮大地震 羅智強

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