官員國會「反質詢」無法可管 地方議會最重可趕出場

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國民黨積極推動國會改革，包括建立國會行使調查權、總統國情報告常態化並採即問即答等，希望重新拿回立法院監督職能。立法院法制局報告指出，在內閣制或混合制國家，才有國會議員質詢政府的權限，現行對於反質詢無明文規定，但有規定答詢內容不得超過質詢範圍內，違反者會議主席得予制止。

法制局報告指出，立法院院會或委員會開會時，有立法委員質詢政府官員，而政府官員回復中，有部分以反問方式為之，遭批評為「反質詢」。現行立法院職權行使法、立法院議事規則等國會相關法規對反質詢並無明文規定。

該報告提到，質詢制度只存在於內閣制及行政機關須向立法機關負責的國家。在總統制國家，因為權力分立關係，總統與國會分別對選民負責，議員不能因總統政策問題追究其政治責任，故議員不具備質詢權，但具有類似質詢作用的委員會「聽證制度」。

該報告也列出美國、日本、法國等政府體制予質詢制度比較。美國採取總統制，國會為行使調查權得傳喚各 有關人員到國會作證 ，親自出席委員會並以書面或口頭形式，陳述事實、提供證據及答復議員詢問。

日本採取內閣制，質詢對象為內閣成員，分為口頭及書面兩種質詢模式。法國為混合制，質詢對象為部長會議成員，但涉及總體政策時以總理為對象。台灣同樣採取混合制，質詢對象是行政院院長及行政院各部會首長，以口頭跟書面方式質詢。

綜觀各國體制，在內閣制或混合制國家，才有國會議員質詢政府的權限，做為監督政府的主要工具法制上既然賦予議員質詢權，官員自有答復義務，此時官員如有反質詢或實問虛答等不當答復，各國目前並沒有法律責任；不過，我國地方立法機關議事規則中，則有反質詢規定，地方政府官員面對議員質詢不得拒絕答覆，並不得反質詢，違反者經會議主席制止無效，得令離開會場。