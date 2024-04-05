快訊

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

LINE免費貼圖3款來了！遇富朋友、股票大賺必用「賺爛」、「快用錢錢糟蹋我」

笑翻！去網紅名店吃美食結果沒賣 竟是「Emoji數位鬆餅」店員也沒看出來

官員國會「反質詢」無法可管 地方議會最重可趕出場

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時任立委鄭麗文（右）曾抨擊政府不積極爭取核子潛艦，遭當時的行政院長蘇貞昌反問妳要投降嗎？「不要臉」。讓鄭麗文氣的直衝蘇院長備詢台前，要求蘇（左）「道歉」。 圖／聯合報系資料照片
時任立委鄭麗文（右）曾抨擊政府不積極爭取核子潛艦，遭當時的行政院長蘇貞昌反問妳要投降嗎？「不要臉」。讓鄭麗文氣的直衝蘇院長備詢台前，要求蘇（左）「道歉」。 圖／聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國民黨積極推動國會改革，包括建立國會行使調查權、總統國情報告常態化並採即問即答等，希望重新拿回立法院監督職能。立法院法制局報告指出，在內閣制或混合制國家，才有國會議員質詢政府的權限，現行對於反質詢無明文規定，但有規定答詢內容不得超過質詢範圍內，違反者會議主席得予制止。

法制局報告指出，立法院院會或委員會開會時，有立法委員質詢政府官員，而政府官員回復中，有部分以反問方式為之，遭批評為「反質詢」。現行立法院職權行使法、立法院議事規則等國會相關法規對反質詢並無明文規定。

該報告提到，質詢制度只存在於內閣制及行政機關須向立法機關負責的國家。在總統制國家，因為權力分立關係，總統與國會分別對選民負責，議員不能因總統政策問題追究其政治責任，故議員不具備質詢權，但具有類似質詢作用的委員會「聽證制度」。

該報告也列出美國、日本、法國等政府體制予質詢制度比較。美國採取總統制，國會為行使調查權得傳喚各 有關人員到國會作證 ，親自出席委員會並以書面或口頭形式，陳述事實、提供證據及答復議員詢問。

日本採取內閣制，質詢對象為內閣成員，分為口頭及書面兩種質詢模式。法國為混合制，質詢對象為部長會議成員，但涉及總體政策時以總理為對象。台灣同樣採取混合制，質詢對象是行政院院長及行政院各部會首長，以口頭跟書面方式質詢。

綜觀各國體制，在內閣制或混合制國家，才有國會議員質詢政府的權限，做為監督政府的主要工具法制上既然賦予議員質詢權，官員自有答復義務，此時官員如有反質詢或實問虛答等不當答復，各國目前並沒有法律責任；不過，我國地方立法機關議事規則中，則有反質詢規定，地方政府官員面對議員質詢不得拒絕答覆，並不得反質詢，違反者經會議主席制止無效，得令離開會場。

內閣 立法院 議員

延伸閱讀

綠批韓國瑜「台灣地區」說附和中國 藍反酸：毀憲亂政

【重磅快評】民進黨葉公好龍，官員喜獲說謊權利

秘魯總統陷「勞力士門」醜聞 內閣仍贏得國會信任投票

林志潔稱藐視國會罪仍要確保「說謊的權力」 藍委回擊

相關新聞

還沒上任！前藍委指蕭美琴赴花蓮勘災 衍生交接空窗兩難題

國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，表示副總統當選人蕭美琴昨日前往花蓮勘災，但她在520就職前，身分是平民，難實際就勘災做指...

民眾黨宣布比照藍綠兩黨捐100萬元 協助花蓮賑災

4月3日上午近8時許，台灣發生規模7.3強震，各地都傳災情，花蓮尤其嚴重。台灣民眾黨發言人吳怡萱今天表示，小黨資源有限，...

曾參與921重建感同身受 黃榮村捐1個月薪盼災民度難關

台灣3日發生規模7.2強震，花蓮受災嚴重，各界善款陸續湧入，考試院院長黃榮村也響應，捐出一個月所得到衛生福利部賑災專戶。黃...

官員國會「反質詢」無法可管 地方議會最重可趕出場

國民黨積極推動國會改革，包括建立國會行使調查權、總統國情報告常態化並採即問即答等，希望重新拿回立法院監督職能。立法院法制...

國民黨大動作訪美 黃介正拜會川普國防戰略幕僚

國民黨副主席夏立言昨日率團訪美，美西時間4日下午飛抵舊金山，之後與國際部主任黃介正，分別於舊金山和華盛頓特區開展拜會行程...

助震災重建家園 韓國瑜捐出就任立院長至今薪資

花蓮3日發生規模7.2強震，累積已造成12人死亡，各地也傳出災情。立法院長韓國瑜今透過臉書選宣布，他將，捐出就任立法院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。