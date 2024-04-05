國民黨大動作訪美 黃介正拜會川普國防戰略幕僚

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國民黨副主席夏立言昨日率團訪美，美西時間4日下午飛抵舊金山，之後與國際部主任黃介正，分別於舊金山和華盛頓特區開展拜會行程，實踐國民黨主席朱立倫「親美、友日、和陸」立場，持續對美方各界進行密切的互動交流。

黃介正表示，夏立言於舊金山代表朱立倫視導國民黨駐美總支部，晚間與駐美總支部幹部和舊金山僑領餐敘；華府方面，則由他偕國民黨駐美代表秦日新和國際部義務助理主任沈正浩，拜會美國國防部前副助理部長柯比（Elbridge Colby）。

黃介正指出，夏立言經12小時飛抵舊金山，在舊金山國際機場獲國民黨駐美總支部幹部和舊金山僑領熱烈歡迎，夏立言除了代表朱立倫視導駐美總支部，慰勉第一線為國民黨、為中華民國打拚的幹部，表達朱立倫對舊金山僑界，全力支持國民黨歷次大選的衷心感謝。

黃介正表示，柯比是美國前總統川普執政時期，提出「國防戰略」（National Defense Strategy) 的核心幕僚，也是他多年老友，雙方多次於華府會面，本次針對國防議題、台海局勢進行深入交流，席間感謝柯比去年於侯友宜訪美撥冗接待，和對台灣國防安全長年的關心。