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國民黨大動作訪美 黃介正拜會川普國防戰略幕僚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席夏立言代表主席朱立倫視導國民黨駐美總支部。圖／國民黨文傳會
國民黨副主席夏立言代表主席朱立倫視導國民黨駐美總支部。圖／國民黨文傳會

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國民黨副主席夏立言昨日率團訪美，美西時間4日下午飛抵舊金山，之後與國際部主任黃介正，分別於舊金山和華盛頓特區開展拜會行程，實踐國民黨主席朱立倫「親美、友日、和陸」立場，持續對美方各界進行密切的互動交流。

黃介正表示，夏立言於舊金山代表朱立倫視導國民黨駐美總支部，晚間與駐美總支部幹部和舊金山僑領餐敘；華府方面，則由他偕國民黨駐美代表秦日新和國際部義務助理主任沈正浩，拜會美國國防部前副助理部長柯比（Elbridge Colby）。

黃介正指出，夏立言經12小時飛抵舊金山，在舊金山國際機場獲國民黨駐美總支部幹部和舊金山僑領熱烈歡迎，夏立言除了代表朱立倫視導駐美總支部，慰勉第一線為國民黨、為中華民國打拚的幹部，表達朱立倫對舊金山僑界，全力支持國民黨歷次大選的衷心感謝。

黃介正表示，柯比是美國前總統川普執政時期，提出「國防戰略」（National Defense Strategy) 的核心幕僚，也是他多年老友，雙方多次於華府會面，本次針對國防議題、台海局勢進行深入交流，席間感謝柯比去年於侯友宜訪美撥冗接待，和對台灣國防安全長年的關心。

黃介正強調，無論在舊金山還是華府，僑界與美方友人於會見第一時間，都向訪團表達對近日花蓮強震的關心，夏立言對此表示感謝，希望大家持續為花蓮祈福、全力支持災後最重要的救援與重建工作，夏立言也承諾一定會將各界的慰問轉達。

國民黨國際部主任黃介正偕國民黨駐美代表秦日新拜會美國國防部前助理副部長柯比（Elbridge Colby)。圖／國民黨文傳會
國民黨國際部主任黃介正偕國民黨駐美代表秦日新拜會美國國防部前助理副部長柯比（Elbridge Colby)。圖／國民黨文傳會

國民黨 夏立言 舊金山

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