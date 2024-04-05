快訊

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

LINE免費貼圖3款來了！遇富朋友、股票大賺必用「賺爛」、「快用錢錢糟蹋我」

笑翻！去網紅名店吃美食結果沒賣 竟是「Emoji數位鬆餅」店員也沒看出來

助震災重建家園 韓國瑜捐出就任立院長至今薪資

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
花蓮大震各地也傳出災情，立法院長韓國瑜（中），今透過臉書選宣布，他將捐出就任立法院長以來至今之薪資所得，與大家一起努力重建家園。圖／聯合報系資料照片
花蓮大震各地也傳出災情，立法院長韓國瑜（中），今透過臉書選宣布，他將捐出就任立法院長以來至今之薪資所得，與大家一起努力重建家園。圖／聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮3日發生規模7.2強震，累積已造成12人死亡，各地也傳出災情。立法院長韓國瑜今透過臉書選宣布，他將，捐出就任立法院長以來至今之薪資所得，與大家一起努力重建家園。

韓國瑜在臉書表示，「無緣大慈，同體大悲」。面對無常，大家一同克服重建，他願略盡綿薄，捐出就任立法院長以來至今之薪資所得。傳遞克服災變的勇氣，化為馳援的力量，與大家一起努力重建家園。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

綠批韓國瑜「台灣地區」說附和中國 藍反酸：毀憲亂政

大甲媽明起駕 韓國瑜扶轎、柯文哲參拜、綠蔡其昌到

民主基金會宣布開會日期 新聞稿再指等不到韓國瑜通知

蔡總統、賴清德、韓國瑜中樞春祭同台 3人零互動

相關新聞

日本宣布捐贈100萬美元助我國賑災 外交部：誠摯感謝

日本外務省於5日對外宣布，將捐贈100萬美元協助我國403花蓮地震災後重建工作。對於日本政府慷慨捐款協助台灣賑災以及對於...

還沒上任！前藍委指蕭美琴赴花蓮勘災 衍生交接空窗兩難題

國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，表示副總統當選人蕭美琴昨日前往花蓮勘災，但她在520就職前，身分是平民，難實際就勘災做指...

民眾黨宣布比照藍綠兩黨捐100萬元 協助花蓮賑災

4月3日上午近8時許，台灣發生規模7.3強震，各地都傳災情，花蓮尤其嚴重。台灣民眾黨發言人吳怡萱今天表示，小黨資源有限，...

曾參與921重建感同身受 黃榮村捐1個月薪盼災民度難關

台灣3日發生規模7.2強震，花蓮受災嚴重，各界善款陸續湧入，考試院院長黃榮村也響應，捐出一個月所得到衛生福利部賑災專戶。黃...

官員國會「反質詢」無法可管 地方議會最重可趕出場

國民黨積極推動國會改革，包括建立國會行使調查權、總統國情報告常態化並採即問即答等，希望重新拿回立法院監督職能。立法院法制...

國民黨大動作訪美 黃介正拜會川普國防戰略幕僚

國民黨副主席夏立言昨日率團訪美，美西時間4日下午飛抵舊金山，之後與國際部主任黃介正，分別於舊金山和華盛頓特區開展拜會行程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。