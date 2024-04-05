助震災重建家園 韓國瑜捐出就任立院長至今薪資

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花蓮3日發生規模7.2強震，累積已造成12人死亡，各地也傳出災情。立法院長韓國瑜今透過臉書選宣布，他將，捐出就任立法院長以來至今之薪資所得，與大家一起努力重建家園。

韓國瑜在臉書表示，「無緣大慈，同體大悲」。面對無常，大家一同克服重建，他願略盡綿薄，捐出就任立法院長以來至今之薪資所得。傳遞克服災變的勇氣，化為馳援的力量，與大家一起努力重建家園。