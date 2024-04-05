疑簡訊實聯制致個資洩詐騙案升 賴士葆轟政府擺爛

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國民黨立委賴士葆今日質疑，疫情期間的簡訊實聯制導致個資外洩，詐騙案上升。他批政府無實際作為，把問題擺爛給新政府處理，或乾脆不處理，放著擺爛。

賴士葆表示，這次審計部提出的報告中談到，疫情期間，中央疫情指揮中心曾要求全國要進行實聯制，在簡訊實聯制之前，大家還記得填寫表單、紙本或是用LINE完成填報的那段日子嗎 ? 審計部針對此事函請行政院督促，儘速研擬相關監督稽核機制及配套措施，並促使公務、非公務機關均能落實執行，以確保民眾個資安全。

賴士葆提到，指揮中心直到解散前都沒有具體的提出監督稽核機制，只是輕描淡寫地回覆要各機關「善盡保護責任」，疫情期間每天開記者會，面對記者提問也振奮有詞的表示會提出稽核的方式。當時許多網友有反應疑似個資外洩導致詐騙電話變多的情況，審計部也因此特別指出個資安全問題的嚴重性 。

賴士葆指出，實聯制施行時，對於個人資料處理有許多需要追蹤的地方，並非只通知各機關「善盡保護責任」而沒有具體稽核措施就能夠消除民眾個資外洩的疑慮，疫情後詐騙案件爆升。雖然中央疫情指揮中心已經解散，行政院也即將改組，但民眾的個人資料安全保護，卻是一刻不得緩 。如下狀況，行政院必須跨部會的提出亡羊補牢的方式好讓民眾安心。

賴士葆質疑，當時某些公司使用Google集團帳號製作表單收集資料，集團內包含有中國公司，如何確保我國民眾個人資料沒有被分享到大陸 ?某些場所使用LINE收集實聯制資料，據他質詢其他部會的經驗，LINE給資料非常慢，難道要各縣市政府分別跟LINE稽核是否有刪除實聯制期間民眾個資嗎 ?

賴士葆進一步質疑，某些單位使用自己的系統機制收集，有診所、餐廳、遊樂場⋯⋯等等各式場所更是無法稽核，即使已經停止實聯制，現在都還看的到收集頁面，行政院有任何單位給予各機關指引嗎 ?

賴士葆強調，中央疫情指揮中心完全沒有監督稽核機制，當年陳時中沒有積極作為，兩任行政院長蘇貞昌、陳建仁除了指示大家要善盡責任外，不能有什麼具體監督稽核作為嗎 ? 現在就是把問題擺爛給520之後的政府再來處理，或是乾脆不處理放著擺爛。