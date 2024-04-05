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花蓮強震跟進捐薪賑災？侯友宜：每次都有、是慣例

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
各縣市首長陸續都有捐薪賑災，新北市長侯友宜表示，以前到現在，每次碰到災難，他都會盡個人所能來幫助，這是他一向的慣例，希望大家用愛心做好事。記者江婉儀／攝影
各縣市首長陸續都有捐薪賑災，新北市長侯友宜表示，以前到現在，每次碰到災難，他都會盡個人所能來幫助，這是他一向的慣例，希望大家用愛心做好事。記者江婉儀／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮大地震造成不少災損，各界陸續捐款幫忙。被問及是否會捐薪？新北市長侯友宜表示，災難當前，台灣人面對所有受災戶，要用同理心，大家互相協助，面對這樣的困難，能夠共度難關，台灣最有愛心最善心，大家能夠共同盡一己之力來幫助受災戶。

侯友宜今天上午至深坑老街視察連假交通跟周邊環境前受訪，各縣市首長陸續都有捐薪賑災，侯友宜表示，以前到現在，每次碰到災難，他都會盡個人所能來幫助，這是他一向的慣例，希望大家用愛心做好事。

0403花蓮大地震

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