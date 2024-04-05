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綠批韓國瑜「台灣地區」說附和中國 藍反酸：毀憲亂政
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立法院長韓國瑜昨天在臉書談到清明節，文中使用「我國千年歷史」、「台灣地區」用語，遭民進黨立委批愧對院長職位，是附和中國之舉。國民黨立委吳宗憲今早表示，這兩個詞在法律上都沒有問題，請民進黨立委多念點書。
吳宗憲指出，「我國千年歷史」一詞在中國民國憲法精神上是絕對沒有問題；「台灣地區」一詞也是兩岸人民關係條例第二條的法律用語，使用上完全沒有問題，合憲也合法。
吳宗憲表示，民進黨立委如果認為「台灣地區」有附和中國的疑慮，那完全執政7年多來為什麼不趕快修法，是否是過半的國會怠惰？最近民進黨政府喜歡用「毀憲亂政」一詞攻擊國會在野黨提出的國會改革，民進黨這樣的說法是不是也是毀憲亂政呢？
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