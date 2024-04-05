快訊

老家旁有斷層！她推薦1網站1 APP「買房前必查」 多一分保障

變天搶時間！4縣市特搜快攻 九曲洞9人獲救

加強監測梅山斷層！氣象署：百年無大震能量累積 點名嘉義近期地震頻繁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批韓國瑜「台灣地區」說附和中國 藍反酸：毀憲亂政

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

立法院長韓國瑜昨天在臉書談到清明節，文中使用「我國千年歷史」、「台灣地區」用語，遭民進黨立委批愧對院長職位，是附和中國之舉。國民黨立委吳宗憲今早表示，這兩個詞在法律上都沒有問題，請民進黨立委多念點書。

吳宗憲指出，「我國千年歷史」一詞在中國民國憲法精神上是絕對沒有問題；「台灣地區」一詞也是兩岸人民關係條例第二條的法律用語，使用上完全沒有問題，合憲也合法。

吳宗憲表示，民進黨立委如果認為「台灣地區」有附和中國的疑慮，那完全執政7年多來為什麼不趕快修法，是否是過半的國會怠惰？最近民進黨政府喜歡用「毀憲亂政」一詞攻擊國會在野黨提出的國會改革，民進黨這樣的說法是不是也是毀憲亂政呢？

民進黨 職位 韓國瑜

延伸閱讀

大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

大甲媽明起駕 韓國瑜扶轎、柯文哲參拜、綠蔡其昌到

民主基金會宣布開會日期 新聞稿再指等不到韓國瑜通知

無聊咖啡惹是非？吳宗憲露面一口氣全說了

相關新聞

綠批韓國瑜「台灣地區」說附和中國 藍反酸：毀憲亂政

立法院長韓國瑜昨天在臉書談到清明節，文中使用「我國千年歷史」、「台灣地區」用語，遭民進黨立委批愧對院長職位，是附和中國之...

食安頻出包…「連泡麵都無法安心吃」 許宇甄：吳秀梅豈能不下台？

高雄一不肖業者將4萬多公斤未送驗的大陸進口乾燥蔬菜改標後，貼上假的SGS檢驗合格標章，賣給食品大廠裝入泡麵後販售。國民黨...

數據機構立院召委聲量調查：王定宇日發打卡文居第一

新國會開會超過1個月，榮泰創數據公布網路數據調查報告，追蹤2月20日立法院開議至3月27日期間，立法院8個常設委員會召委...

陳冠廷：特別預算應保持彈性 以利因應不可預測災變

民進黨立委陳冠廷今天表示，看到國民黨、民眾黨立委爭相提出預算法的修正案，有的要刪除預算法第83條「不定期或數年一次之重大...

陸方代表台灣致謝國際關心震災 王定宇：糟蹋台灣

花蓮大地震，多國政要表達關心之意，中國大陸駐聯合國代表團副代表耿爽昨天在聯合國安理會表示，「中國台灣地區發生強烈地震，我...

學者觀察／日記看兩蔣 個性差異大

隨著兩位蔣總統日記公開，外人得以一窺他們的內心世界，從日記當中也可看出父子個性的差異。學者指出，這源於兩人寫日記時，各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。