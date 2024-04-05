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陳冠廷：特別預算應保持彈性 以利因應不可預測災變

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

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民進黨立委陳冠廷今天表示，看到國民黨、民眾黨立委爭相提出預算法的修正案，有的要刪除預算法第83條「不定期或數年一次之重大政事」得提出特別預算之規定，有的要修改預算法84條，禁止經濟重大變故、重大災變、國防緊急設施或戰爭等特別預算的預先支用，這些作為都將違背預算法設計特別預算的初衷。

陳冠廷指出，特別預算就是為了因應不可預測、臨時發生的重大政事，可能是天災、可能是人禍、甚至是戰亂等等，也有因應國家重大政事，不可以預期、無法預先編列預算，所保留的彈性，例如莫拉克風災、疫情、甚至近日所面臨的地震，都是需要特別預算來支應的。

陳冠廷說，包含救助、振興、復甦、強化國防與經濟，這些狀況不可能在前一年預算編列時就已經預期，因此希望藍白提案立委，勿忘過去重大天災教訓，應讓特別預算應保持彈性，以利因應不可預測之災變。

疫情 陳冠廷

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