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陸方代表台灣致謝國際關心震災 王定宇：糟蹋台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

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花蓮大地震，多國政要表達關心之意，中國大陸駐聯合國代表團副代表耿爽昨天在聯合國安理會表示，「中國台灣地區發生強烈地震，我們感謝國際社會表達的同情與關懷。」民進黨立委王定宇指出，這不只是虛偽可以形容，簡直是噁心，趁台灣之危吃豆腐，這種噁心表態除了鬧笑話，一點好處都沒有。

王定宇表示，全世界超過48個國家領袖、政府以官方立場關心台灣、表達願意提供協助當下，沒想到中共派耿爽代表台灣感謝大家，這不只是虛偽可以形容，簡直是噁心，趁台灣之危吃豆腐。

王定宇說，自由民主國家看到地震，想到的是人道主義，大家一起協助；中共看到卻的是政治上吃台灣豆腐機會，利用震災糟蹋台灣，好意思在聯合國殿堂代表台灣感謝各國關心，這些國家都知道中共對台灣並無管轄權。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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