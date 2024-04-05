影／消防署特搜隊6人今搭機赴天祥晶英 運補物資及傷患後送

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中央災害應變中心今天派遣空勤搜救機1架次，執行運送救災人員包括消防署特搜隊6人、花蓮特搜隊10人共16人、物資運補400公斤空投至西寶國小及傷患7人後送。

今天早上6時55分通報空勤搜救機NA-713從花蓮起飛至太魯閣管理處對岸停車場，搭載消防署特搜隊6人，於7時25分降落天祥晶英停車場，下放特搜隊6人。

高雄市消防局特搜隊派員5人於今天5時40分出發，支援九曲洞及合流綠水營區食物，外籍人士失聯部分，由花蓮縣應變中心進行手機定位。 消防署特搜隊今天早上搭直升機前往天祥晶英酒店運補物資及執行傷患後送。圖／中央災害應變中心提供

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