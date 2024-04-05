影／消防署特搜隊6人今搭機赴天祥晶英 運補物資及傷患後送
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中央災害應變中心今天派遣空勤搜救機1架次，執行運送救災人員包括消防署特搜隊6人、花蓮特搜隊10人共16人、物資運補400公斤空投至西寶國小及傷患7人後送。
今天早上6時55分通報空勤搜救機NA-713從花蓮起飛至太魯閣管理處對岸停車場，搭載消防署特搜隊6人，於7時25分降落天祥晶英停車場，下放特搜隊6人。
高雄市消防局特搜隊派員5人於今天5時40分出發，支援九曲洞及合流綠水營區食物，外籍人士失聯部分，由花蓮縣應變中心進行手機定位。
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