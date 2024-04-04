健保藥價調整機制應檢討 4月8日藥品政策改革會議討論

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近年來，健保藥價調整為依據「全民健康保險藥品費用分配比率目標制(DET)」，此制度自2013年試辦至今，各界均認為應要調整。學名藥協會理事長陳誼芬表示，健保藥品政策改革方向，製藥界與衛福部健保署已有多項共識，首先應加快學名藥上市速度；其次盼透過降低藥價，加快新藥納入健保，以及討論藥價核價、調價等DET機制等。

健保署長石崇良表示，藥品政策改革會議將於下周一（8日）舉行。此「113年健保藥品政策改革方案相關法規修正草案溝通會議」將邀集國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室成員及製藥界代表，與社保司、食藥署、經濟部等。陳誼芬說，這次會議討論針對藥品政策改革，希望讓有共識部分的先行，沒有共識就加以討論。

陳誼芬表示，國內約7成藥品為學名藥，但給付金額僅占健保藥費2成，應給予在台製造的學名藥優惠措施，有利降低藥價，且國內原料藥約5成來自中國大陸、3成來自印度，現在全球面臨缺工、缺料，建議政府應扶植國內原料藥藥廠，讓國藥國造降低藥價後，配合健保署目前採取平行審查、暫行性支付等機制，以加速加速新藥給付。

藥學會理事長康照洲指出，對於藥品核價、調價的DET機制，希望採用更靈活的調價方式，並整合藥界專家學者、藥師、製藥界及各層級醫院、診所的意見，共同討論出適當的解決方案，建議健保署應針對不同團體多開會議，了解各方意見，藥學會目前被安排在第二次會議。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，全聯會代表全國逾3萬名藥師，也會在第二次會議對於藥品政策改革提出見解。

藥師公會全聯會副發言人王明媛說，今年藥價於調整金額、品項是歷年最少，「但調降金額最少，不代表傷害最小」，當藥價每年砍下去，許多藥廠已想退出健保，最後藥價恐也降無可降，DET等健保藥品政策確實需要改革。

「前線作戰的醫師在治療患者時，當然希望手上能用的武器（藥物）愈充足愈好。」衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，健保總額有限下，健保署開源不易，須透過藥品議價、節流財務，但隨著全球藥品成本上漲，過度管制也有可能會導致廠商不敷成本而退出市場，或讓新藥、新技術納入健保的時程受到影響，呼籲政府應建立優質、永續經營的醫療環境，確保國人用藥及健康。