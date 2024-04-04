快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

連蟲子都不願傷害…花蓮地震女教師為救貓罹難 同事泣不成聲

花蓮強震影響科技業 國科會：竹科、中科工廠多已完成復機

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
竹科園區內晶圓及面板製造大廠，大部分工廠在當日就完成復機，工廠已正常營運。聯合報系資料照片
竹科園區內晶圓及面板製造大廠，大部分工廠在當日就完成復機，工廠已正常營運。聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮縣近海昨天上午發生芮氏規模7.2強震，國科會今日表示，昨日已經在竹科、中科、南科3個科學園區管理局則同步成立緊急應變中心。竹科多數工廠已經完成復機，少部分正在復機校準中，中科的半導體廠則已復機9成。

國科會說明，截至今日中午，竹科園區內晶圓及面板製造大廠，大部分工廠在當日就完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也正在復機校準中，短期內即可正常營運。廠商機台皆陸續復歸及人員已回崗位，主要晶圓製造廠備料充足及復機順利。

中科園區的部分，廠商以光電、半導體、精密機械產業為主，廠商機台停機後均已陸續復歸；半導體廠高精密度機台已復機9成，部分機台調校中，預計今日可全部完成調校正常運作。南科園區內主要大廠廠房營運皆已恢復正常運作中。

國科會表示，科學園區內高科技廠商廠房有耐震及減震設計，製程使用的設備機台設有保護裝置，現場感應達到預設標準時會預防性停機，並採取人員疏散措施，確保安全及避免、減輕災損影響。為預防餘震發生釀災，國科會主委吳政忠已請3園區管理局隨時注意園區廠商及供水、供電設施之運作狀況，並協助復原工作，確保科學園區運作順利。

半導體 南科 國科會

延伸閱讀

中職／林岳平看花蓮強震有感 堅持出賽鼓舞在地民眾

半導體廠高精密度機台陸續復機、調校中 三大科學園區將恢復正常運作

花蓮大震災情慘重 國民黨團宣布捐百萬元賑災

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

相關新聞

柯文哲接見羅森柏格 盼台美共同打造韌性社會

民眾黨黨主席柯文哲3日下午於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger），雙方就兩岸議...

自己帶不如送托…公策平台通過提議 育兒補助統一1萬3000元

我國面臨少子化，育兒措施受關注。「公共政策網路參與平台」上，有民眾倡議，統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼等的補助金...

花蓮強震影響科技業 國科會：竹科、中科工廠多已完成復機

花蓮縣近海昨天上午發生芮氏規模7.2強震，國科會今日表示，昨日已經在竹科、中科、南科3個科學園區管理局則同步成立緊急應變...

台鐵今增開10列次宜花列車 明上午再加開樹林=花蓮列車

昨天花蓮發生規模7.2有感地震，造成多處道路中斷，台鐵今晨全線恢復運行，因應台9線公路中斷，也增開宜蘭=花蓮間區間快車1...

習近平對拜登說了兩個「不會」 台海問題畫明確紅線

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平日前視訊通話，習近平對拜登說了兩個「不會」，一是台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於台獨勢力分裂活動和「外在」縱容支持，中方不會聽之任之。二是如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。 這是大陸官媒新華社發出的新聞稿，習近平說了針對美國的兩個不會，就算不到「警告」程度，也算是清楚表達大陸的態度，畫出了紅線。

賴神接班／新閣揆必備3特質 民進黨籍人選已呼之欲出

距離520倒數一個多月，外界高度關注新任總統賴清德將選擇誰擔任賴政府首位行政院長。民進黨人士分析，新閣揆需具備三項特質，包括內外部溝通能力、行事穩健具有可預測性，以及在國會朝小野大的政治生態下，既要能化解在野黨砲火且不能輕易被「擊倒」；綠營內部認為，若從黨內尋才，要滿足這些條件的人選並不多，新閣揆人選答案已呼之欲出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。