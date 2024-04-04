花蓮強震影響科技業 國科會：竹科、中科工廠多已完成復機

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花蓮縣近海昨天上午發生芮氏規模7.2強震，國科會今日表示，昨日已經在竹科、中科、南科3個科學園區管理局則同步成立緊急應變中心。竹科多數工廠已經完成復機，少部分正在復機校準中，中科的半導體廠則已復機9成。

國科會說明，截至今日中午，竹科園區內晶圓及面板製造大廠，大部分工廠在當日就完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也正在復機校準中，短期內即可正常營運。廠商機台皆陸續復歸及人員已回崗位，主要晶圓製造廠備料充足及復機順利。

中科園區的部分，廠商以光電、半導體、精密機械產業為主，廠商機台停機後均已陸續復歸；半導體廠高精密度機台已復機9成，部分機台調校中，預計今日可全部完成調校正常運作。南科園區內主要大廠廠房營運皆已恢復正常運作中。

國科會表示，科學園區內高科技廠商廠房有耐震及減震設計，製程使用的設備機台設有保護裝置，現場感應達到預設標準時會預防性停機，並採取人員疏散措施，確保安全及避免、減輕災損影響。為預防餘震發生釀災，國科會主委吳政忠已請3園區管理局隨時注意園區廠商及供水、供電設施之運作狀況，並協助復原工作，確保科學園區運作順利。