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花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

比0206地震還嚴重 花蓮旅宿業者嘆連假訂房剩1成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花路廊的大清水隧道前20公尺橋梁整個斷掉，連橋基都不見，不知何時能修復。圖／民眾提供
蘇花路廊的大清水隧道前20公尺橋梁整個斷掉，連橋基都不見，不知何時能修復。圖／民眾提供

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今天是清明連假第一天，昨天花蓮發生大地震，蘇花路廊的大清水隧道前20公尺橋梁整個斷掉，連橋基都不見，許多外縣市的民眾都回不了老家掃墓，甚至被家人勸阻不要返鄉。花蓮住房率直接掉到1成，業者說，這次地震比2018年的地震還嚴重，整個4月訂房退光，道路重建前可能要經歷觀光寒冬。

清明連假前一天發生花蓮大地震，原本預計昨天要搭火車回鄉的遊子，只能到車站退票。住在桃園的曾姓女子說，原先預計昨天上午要搭火車，今明兩天要掃墓，卻因交通受阻回不了花蓮，由於餘震不斷，媽媽更勸她短期內不要回家。

另名黃姓男子前天已先返鄉上山掃墓，在花蓮經歷大地震後，雖然家中建物沒有太大受損，卻已被強震嚇到，待今天鐵路搶通後，已攜家帶眷先到北部度過連假，之後看情況再回花蓮。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，相較於2018年0206花蓮地震，這次的地震明顯比上次還要嚴重，主要原因是6年前的地震蘇花公路沒有路斷，這次地震不但山區有許多巨石砸落，蘇花路廊的大清水隧道前20公尺橋梁還整個斷掉，車輛無法通行。

受到交通影響，除了清明連假旅客訂房全退光，就連4月也沒人要來玩，且要重建橋梁可能要花費2個月以上的時間，非常擔心會影響暑假訂房率。

陳義豐說，今天早上6點到11點，從北部到花蓮的自強號、普悠瑪、太魯閣列車有13班，估算可搭載6500人，若扣掉本地人約1500人，僅剩下5000個位子，以花蓮北區的旅宿業住房人數約6萬人來看，5000人僅占8％，就算旅客搭火車來，花蓮大眾運輸工具不足，也很難到各景點旅遊。

受到地震影響，清明連假第一天的蘇花路廊沒有什麼車，公路局東區養護工程分局指出，因應昨天規模7.2地震，蘇花路廊多處坍方阻斷，在全力搶災下，目前台9線蘇花路廊（蘇澳至和平）有條件開放通行。開放通行3條件包括東澳與南澳地區住戶、新聞記者、外縣市搶災機具。

今天增加開放台9丁線（南澳至和平路段），採北上放行、南下有條件放行如前述（和平及澳花地區住戶）。另台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣全線封閉，後續如有最新狀況將盡速公布資訊，呼籲用路人勿擅闖通行該管制路段，避免影響救災單位執行搶修，如非必要請勿進入山區道路。

蘇花路廊崇德隧道前路面有明顯裂縫與落石，路況不佳。記者劉學聖／攝影
蘇花路廊崇德隧道前路面有明顯裂縫與落石，路況不佳。記者劉學聖／攝影

地震 花蓮 連假

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