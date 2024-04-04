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花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

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花蓮強震釀9死逾千人傷！衛福部開放3管道捐款賑災 為期1個月

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部開放三管道讓民眾針對花蓮大地震捐款。花蓮地震造成天王星大樓倒塌。記者林澔一／攝影
衛福部開放三管道讓民眾針對花蓮大地震捐款。花蓮地震造成天王星大樓倒塌。記者林澔一／攝影

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花蓮昨天發生規模7.2強震，餘震不斷，至今已超過350起。行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為今年4月4日至5月3日止，為期一個月；民眾可透過匯款、線上募資、LinePay等款到捐款。

花蓮地震後已逾24小時，據中央災害應變中心災況統計，截至今天上午10時10分，共造成全國2471件災情，共計9死、1050傷、101受困和46失聯。本次捐款將用以協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目，協助受災地區及民眾度過難關。

賑災基金會長期以賑濟災民為主要業務，並曾在2022年受外交部委託辦理烏克蘭人道救援募款，2023年土耳其地震協調專案包機運載消防署特搜隊前往救災、協調國內各大非營利組織集合救難物資協助土耳其。

民眾可利用以下管道進行捐款：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19895-7

二、線上捐款平台，於4月4日晚間7時開放，皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜

(一) 集資平台

https://wabay.tw/projects/0403twhl_earthquake?locale=zh-TW，可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費 30元。

(二) LinePay：進入 LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403 花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款。

三、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

(一) SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

(二) NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

(三) BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

(四) ADDRESS：「NO.156 CHANGCHUEN、ROAD.TAIPEI 104 TAIWAN」。

民眾若有相關疑問，可於 4 月 6 日上午 7 時後撥打電話洽詢，代表號：(02)7751-6306。亦可洽本部 1957 免付費福利諮詢專線詢問。

捐款 花蓮

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