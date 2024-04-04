新加坡廢棄物再生廠成典範 盧秀燕借鑑打造台中永續城市

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台中3座焚化爐老舊，處理量能大幅減少，台中市長盧秀燕昨抵達新加坡，首站參訪2021年底運作的新加坡第6座廢棄物再生能源廠，該廠面積僅4.8公頃，但每日可處理3600噸垃圾，具有高熱回收率及發電效率。盧秀燕參訪後說，文山焚化爐營運近30年，須盡速汰舊更新，盼借鏡新加坡以最小土地面積產生最大電力的營運作法，打造台中為永續城市典範。

盧秀燕昨率市政團隊赴新加坡參訪，首站至新加坡第6座廢棄物再生能源廠，由新加坡國家環境局(NEA)代表、廢棄物再生能源廠代表介紹，雙方針對該廠公私協力合作發展再生能源等議題熱烈交流。

盧秀燕表示，新加坡地狹人稠、人口密集，製造很多垃圾，天然條件與台灣很像，在掩埋量能有限情況下，必須尋求更有效率的方式，像是藉由垃圾回收再生，或焚化垃圾產生電力。

盧秀燕說，新加坡將廢棄物焚化發電非常有經驗，該國最多曾同時有6座焚化廠運作，目前兩座已汰除，4座運轉中，是新加坡能源發展主要方法之一。台中3座焚化爐老舊，運轉已有20、30年歷史，需儘速汰舊換新，此次參訪特別來取經，期望學習新加坡經驗，藉由回收廢棄物製造高效率的電能，成為國家能源發展未來可考慮的方向之一。

環保局長陳宏益表示，新加坡由花園城市進化為「花園中的城市」，同時也是東南亞第一個實施課徵碳稅國家，訂定較低廉的稅率，再逐步調漲，讓企業有更多的適應空間。

陳宏益說，文山焚化爐已營運近30年，將面臨汰舊換新，盼藉這次參訪學習如何運用最小的土地面積產生最大電力，也汲取新加坡永續循環經濟花園城市成功經驗，啟發具台中特色永續之城的新靈感。