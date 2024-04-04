老舊海砂校舍多 淑慧曝預算不合理：像丐幫不斷補丁
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花蓮大地震，震出雙北老舊校舍的公安問題，台北市長蔣萬安昨天也接連視察好幾處受損嚴重的校舍狀況。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，目前台北市教育局所屬公立學校校舍，一共有1520棟，其中約6成屋齡超過40年，其中老舊還是海砂屋的共196棟。
游說，雖說已補強173棟，但這些屋齡超過公有建築耐用期限50年的老危建築，其實應該直接改建，「而不是像丐幫一樣，不斷補丁加強」。
目前北市府的老舊校舍改建計畫，游淑慧說，教育局告訴她未來全市改建預算，會從柯市長每年20多億，提升到未來30至40億元。相對市場改建的預算，游也問「市民覺得預算配比合理嗎？」
由於今天是兒童節，游淑慧說，政府應該加速建構孩子的平安環境，除了祝所有小朋友快樂外，更期待他們能平安健康。這是每一位大人都應該盡全力做的事，不管是兒童保護或是給他們安全的環境。
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