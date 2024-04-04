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震不停！深夜連3起規模5以上餘震 累積餘震已逾200起

天王星大樓住戶想返家拿東西 里長：還是安全第一

聯合報／ 記者李隆揆古和純／花蓮即時報導
民族里里長張東耀深夜表示，今早檢警將勘查現場，建築技師等工程人員也將通盤評估，最快周五起拆除大樓。記者李隆揆／攝影
民族里里長張東耀深夜表示，今早檢警將勘查現場，建築技師等工程人員也將通盤評估，最快周五起拆除大樓。記者李隆揆／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣東部海域昨發生規模7.2有感地震，全國多處傳出災情，花蓮市「天王星大樓」傾斜塌陷，救出20餘人，其中一名康姓女子返回住處救貓，躲避不及受困死亡，當地民族里里長張東耀深夜表示，今早檢警將勘查現場，建築技師等工程人員也將通盤評估，最快周五起拆除大樓，部分住戶反映想回家拿東西，「還是以安全考量為第一。」

據悉，33歲康女台中人，畢業於國立彰化師範大學輔導與諮商學系，現為國立花蓮高農待理輔導教師，地震發生時，康女剛出門準備上班，大樓第1次搖晃，多數住戶隨樓管引導從1樓後門逃離，康女卻想救貓，往大家反方向跑去，大樓第2次搖晃並下陷，康女就被壓在往2樓的樓梯間裡，救難人員發現時，她已死亡。

張東耀說，康女一名親戚搜救時就已到場，父親則原本要從台中搭機到花蓮不成，今早才會抵達花蓮，皆會前往殯儀館認屍。

天王星大樓還有持續傾斜跡象，工程人員吊來水泥塊減緩大樓倒下趨勢，預計今早檢方、技師看完現場後，最快也要周五才可能開始拆除大樓；針對部分民眾提出，因事發時慌忙逃離，想返家「拿東西」，張東耀強調「還是要以安全考量為第一啦！」

住戶 地震 花蓮

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