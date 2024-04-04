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邱國正之子涉黃 2大過將汰除

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部長邱國正針對兒子被爆料涉嫌召妓染黃，邱國正哽咽表示「畢竟他是我的孩子」，「火燒了痛，但我不會幫他救火」，但家人一定跟他站在一起。記者許正宏／攝影
國防部長邱國正針對兒子被爆料涉嫌召妓染黃，邱國正哽咽表示「畢竟他是我的孩子」，「火燒了痛，但我不會幫他救火」，但家人一定跟他站在一起。記者許正宏／攝影

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國防部邱國正國安局任職的兒子遭爆料涉黃，國安局昨完成調查表示，當事者未被勒索恐嚇，涉黄影片、照片疑是網路雲端帳號密碼遭駭侵流出，無國安疑慮，決議將邱某違失行為記兩大過處分，並進行汰除作業。至於此案是否涉及洩漏情工身分、情報資訊，以及有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

記者昨天詢問國防部部長室回應，軍事發言人室表示，目前沒有回應。邱國正之前受訪時，對於造成紛擾向外界致歉，也感謝事發後自己接到的鼓勵。對於兒子涉黃，邱國正說，「兒子點了火，一定要承受，家人會給他支持，畢竟是我的孩子，還是要承擔」，一切依法處理，強調「我雖然痛，但我不會幫他救火，要概括承受」。

國安局表示，此案關影片是邱員以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材；邱某已提供個人手機、筆電及網路雲端帳號密碼，經國安局進行資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。

國安局說，邱某通過此案反情報測謊，無國安疑慮，亦未遭恐嚇勒索；而此案國安局完成行政調查後，移送國安局獎懲委員會，經決議予邱某違失行為兩大過處分，並進行汰除作業。

國安局說，為掌握國外網站影片貼文者身分，國安局刻透過國際合作管道，查察帳號ＩＰ位址；國安局向以高標準要求情工紀律，若涉違失行為，均本毋枉毋縱原則，依法究辦，未來將加強法紀宣教及管理，防杜類案發生。

國安局 國防部 法務部 邱國正

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