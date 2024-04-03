花蓮大地震／罹難增至9死…證嚴法師前往天王星大樓現場勘災、慰問家屬

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，截至下午8時已累積9死，還有近千人受傷、失聯或受困。慈濟基金會準備不少物資到現場，證嚴法師傍晚也親自到花蓮天王星大樓現場勘災，了解尚受困建築物內的康姓女家屬。證嚴法師提醒，「大家都要顧平安，你們關心別人，自己要喝水」，現場不少人看到他紛紛雙手合十，問候師父吉祥。