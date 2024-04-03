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花蓮大地震／罹難增至9死…證嚴法師前往天王星大樓現場勘災、慰問家屬

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，截至下午8時已累積9死，還有近千人受傷、失聯或受困。慈濟基金會準備不少物資到現場，證嚴法師傍晚也親自到花蓮天王星大樓現場勘災，了解尚受困建築物內的康姓女家屬。證嚴法師提醒，「大家都要顧平安，你們關心別人，自己要喝水」，現場不少人看到他紛紛雙手合十，問候師父吉祥。

花蓮市天王星9層高大樓今天上午被強震影響，整棟大樓傾斜，目前還有一名康姓女子受困，救災人員持續搶救。但大小餘震不斷，大樓持續傾斜，雖然有消波塊撐在一樓，大樓仍有可能倒塌，為了人員安全，現場前進指揮所在晚間7時許往後撤退，原本距離大樓100公尺，再往後退到約200公尺，避免大樓倒塌波及人員。花蓮縣消防局指出，大樓早上傾倒到目前為止，傾斜角度已增加5公分，重力加上餘震不斷，整棟大樓很有可能倒塌。

0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失，有住戶冒險進屋搶救物品。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失，有住戶冒險進屋搶救物品。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓嚴重傾斜，救災人員搶時間搜尋受困民眾。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓嚴重傾斜，救災人員搶時間搜尋受困民眾。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，北濱街一棟大樓倒塌一樓消失。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓嚴重傾斜，救災人員搶時間搜尋受困民眾。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓嚴重傾斜，救災人員搶時間搜尋受困民眾。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
慈濟證嚴法師到花蓮天王星大樓現場勘災。記者劉學聖／攝影
慈濟證嚴法師到花蓮天王星大樓現場勘災。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜，由於餘震不斷，大樓傾斜度增加，救災人員抓緊時間搶救。記者劉學聖／攝影
0403花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜，由於餘震不斷，大樓傾斜度增加，救災人員抓緊時間搶救。記者劉學聖／攝影

0403花蓮大地震 法師 證嚴

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